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فن

ليلة الحارث هي ليلة فرح أبليس .. ياسمين رئيس تروج لفيلمها الجديد

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 03:46 ص
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
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ميرنا محمود
روجت الفنانة ياسمين رئيس، لفيلمها الجديد " الحارث"  عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات و الصور انستجرام 

ونشرت البرومو التشويقي للفيلم و علقت ياسمين  قائلة  ":الأسطورة بتقول...ليلة #الحارث هي ليلة فرح أبليس  #قريبًا.

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وكانت الجهة المنتجة لفيلم الحارث، أطلقت البوستر التشويقي الأول للفيلم، ومن المنتظر ‏عرضه قريبا في دور العرض.

جاء ذلك، بعد أن انتهى فريق عمل الفيلم الحارث، من "دوبلاج" ‏العمل استعدادا لطرح ‏"التريلر" الرسمى للعمل، قبل طرحه فى دور العرض، خلال موسم ‏عيد ‏الأضحى، ضمن أول الأفلام المعروضة بعد فتح السينمات إثر 3 شهور من الغلق على خلفية انتشار ‏فيروس كورونا.‏

فيلم "الحارث"، ينتمى لنوعية أفلام الإثارة والغموض، وهو من بطولة "‏ياسمين رئيس، عمرو ‏عبد الجليل، أسماء جلال، وأسماء أبو اليزيد"، ‏إخراج محمد نادر، ومن المقرر طرحه ‏فى دور العرض السينمائى ‏بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا وعودة الحياة لطبيعتها، ‏وفتح ‏‏دور العرض السينمائي.
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#shahidvip #ياسمين_رئيس #yasmin_raeis

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