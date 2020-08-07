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فن

نبهات جهري تسترجع ذكرياتها مع السلطان سليمان

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 05:38 ص
صدى البلد
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شروق ابراهيم
استرجعت النجمة التركية نبهات جهري ذكرياتها مع الممثل التركي خالد ارجنش الشهير في الوطن العربي بالسلطان سليمان من خلال نشر صورة تجمعهما عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلقت نبهات جهري على الصورة قائلة "  ذكريات قليلة مع عزيزي".

وسبق وشارك خالد ارجنش في بطولة مسلسل حريم السلطان نع نبهات جهري التي قدمت دور السلطانة الام، وهي السلطانة حفيصة.

حريم السلطان (بالتركية:Muhteşem Yüzyılوترجمته: "القرن العظيم") هو مسلسل تلفزيوني تركي تاريخي من 4 مواسم، عن الخليفة المسلم سليمان القانوني، أنتجه تيمور صافجي حسب رواية ميرال أوكاي، على القناة التلفزيونية التركية شو تي في أسبوعيا وفي أوقات الذروة على قناة ستار تي في التركية،



نبهات جهري تسترجع ذكرياتها مع السلطان سليمان
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