نبهات جهري تسترجع ذكرياتها مع السلطان سليمان

استرجعت النجمة التركية نبهات جهري ذكرياتها مع الممثل التركي خالد ارجنش الشهير في الوطن العربي بالسلطان سليمان من خلال نشر صورة تجمعهما عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





وعلقت نبهات جهري على الصورة قائلة " ذكريات قليلة مع عزيزي".





وسبق وشارك خالد ارجنش في بطولة مسلسل حريم السلطان نع نبهات جهري التي قدمت دور السلطانة الام، وهي السلطانة حفيصة.











