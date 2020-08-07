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فن

مين مستني المهرجان ...عمر كمال يحتفل مع حسن شاكوش بأغنيتهما الجديدة .. فيديو

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 06:11 ص
عمر كمال
عمر كمال
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ميرنا محمود
نشر الفنان عمر كمال فيديو له مع الفنان حسن شاكوش وذلك من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " تيك توك".

و ظهر عمر كمال بصحبة حسن شاكوش وهو يرقص احتفالا ب اغنيتهم الجديدة 

وعلق  علي الفيديو  قائلا " مين مستني المهرجان".

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وكان عمر كمال طرح مؤخرا أغنية "شيكولاتة سايحة" بالتعاون مع حسن شاكوش وحققت نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي فور عرضها مباشرة.

الأغنية من كلمات مصطفى حدوته توزيع إسلام ساسو، ووصل عدد مشاهدتها في أقل من 24 ساعة أكثر من مليون مشاهدة.
@omarkamal.officia

مين مستنى المهرجان ؟

♬ الصوت الأصلي - omarkamal.officia
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