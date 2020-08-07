AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

لمين بترحل يا صيف لياليك .. صلاح عبد الله يشارك جمهوره صورة جديدة عبر إنستجرام

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 06:38 ص
صلاح عبدلله
صلاح عبدلله
Advertisements
ميرنا محمود
نشر الفنان صلاح عبد لله صورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور انستجرام 

و علق  صلاح عبدالله قائلا : ولمين بترحل ياصيف لياليك وأيامك؟!
وأياااااامك صباح العسل

اقرأ أيضا :
وجاءت التعليقات كالآتي :  صباحك فل..وحشتنا يا عم صلاح.. الله عليك يا عم صلاح

يذكر أن شارك العام الماضي في المسلسلات التالية "خط ساخن، هوجان، قيد عائلي، فكرة بمليون جنيه، شقة فيصل، وأيام العسل"، كما شارك في أفلام لم تعرض بعد مثل "لص بغداد، خلي بالك من اللي جاي" وأفلام عُرضت "قهوة بورصة مصر، صندوق الدنيا".. كما يحضّر صلاح عبد الله لفيلم "صاحب المقام" المتوقّع عرضه عام 2020.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صلاح عبد الله يبعث رسالة تفاؤل لمتابعيه عبر انستجرام

ابق هادئا لتصل إلى القمة.. أحمد التهامي يشارك جمهوره صورة جديدة

هشوفك من غير كمامة إمتى يا سميحة..صلاح عبد الله يداعب متابعيه عبر إنستجرام

صلاح عبدلله ينشد قصيدة لكورونا.. والجمهور كلماتها في الصميم

عاش يا بطل.. أحمد التهامي يستعرض عضلاته على إنستجرام

اعتذاري لكل نساء العالم.. صلاح عبد الله يسخر من الأزواج بعد فتح المقاهي

ترشيحاتنا

تساقط الشعر.. عرض غامض لكورونا يثير حيرة الأطباء .. صور

للأجانب ..الحكومة تعلن تفاصيل منع دخول مصر بدون تحاليل كورونا..ومميش : لا يوجد قناة أخرى عمقها مماثل للسويس الجديدة.. فيديو

لمن وقع في معصية.. أمين الفتوى يوصي بـ 4 أمور

اغتيال عقيد رفض إدخال شحنة المتفجرات إلى مرفأ بيروت.. صحفى لبنانى يدلى لـ صدى البلد بمعلومات خطيرة

حدث ليلًا.. ترامب يوقف التعامل مع مالكي تيك توك.. انفجار ضخم بـ إسرائيل.. وضبط عمال متورطين بحادث منزل المحلة

اندلاع حريق ضخم في لندن.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغرب طرق الهجرة.. سودانيون يتشبثون أسفل سيارة من فرنسا إلى بريطانيا.. صور

الأسوأ لم يأت بعد.. بيل جيتس يحذر من كارثة بحجم 5 أضعاف وفيات كورونا

لبنان على حافة مجاعة.. مواطنون يمسحون دموع بيروت بعد الانفجار الهائل .. صور