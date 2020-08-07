لمين بترحل يا صيف لياليك .. صلاح عبد الله يشارك جمهوره صورة جديدة عبر إنستجرام

نشر الفنان صلاح عبد لله صورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور انستجرام





و علق صلاح عبدالله قائلا : ولمين بترحل ياصيف لياليك وأيامك؟!

وأياااااامك صباح العسل





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وجاءت التعليقات كالآتي : صباحك فل.. وحشتنا يا عم صلاح.. الله عليك يا عم صلاح





يذكر أن شارك العام الماضي في المسلسلات التالية "خط ساخن، هوجان، قيد عائلي، فكرة بمليون جنيه، شقة فيصل، وأيام العسل"، كما شارك في أفلام لم تعرض بعد مثل "لص بغداد، خلي بالك من اللي جاي" وأفلام عُرضت "قهوة بورصة مصر، صندوق الدنيا".. كما يحضّر صلاح عبد الله لفيلم "صاحب المقام" المتوقّع عرضه عام 2020.