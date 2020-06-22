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فن

صلاح عبدلله ينشد قصيدة لكورونا.. والجمهور كلماتها في الصميم

الإثنين 22/يونيو/2020 - 01:36 م
صلاح عبدلله
صلاح عبدلله
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ميرنا محمود
نشر الفنان صلاح عبد الله فيديو جديد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات تيك توك

و ظهر  صلاح عبدالله في الفيديو و هو يؤدي قصيدة لكورونا وكتب صلاح عبدلله معلقا علي الفيديو  :فكفكة

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وجاءت التعليقات كالآتي :
ايه الجمال دا بس 
قصيدة كلامتها  في الصميم 
وحشتنا يا عم صلاح
  الله عليك يا عم صلاح

يذكر أن شارك العام الماضي في المسلسلات التالية "خط ساخن، هوجان، قيد عائلي، فكرة بمليون جنيه، شقة فيصل، وأيام العسل"، كما شارك في أفلام لم تعرض بعد مثل "لص بغداد، خلي بالك من اللي جاي" وأفلام عُرضت "قهوة بورصة مصر، صندوق الدنيا".. كما يحضّر صلاح عبد الله لفيلم "صاحب المقام" المتوقّع عرضه عام 2020.
@salahabdallah123

♬ الصوت الأصلي - salahabdallah123
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