حدث ليلًا.. ترامب يوقف التعامل مع مالكي تيك توك.. انفجار ضخم بـ إسرائيل.. وضبط عمال متورطين بحادث منزل المحلة

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار المهمة والأحداث المثيرة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، ونستعرضها على النحو التالي:
أفادت وسائل إعلام محلية عبرية بأن انفجارًا وقع، مساء أمس الخميس، فى مبنى مكون من ثمانية طوابق فى مدينة إيلات الإسرائيلية، مما تسبب فى اندلاع حريق كبير بالمبنى.
وقال موقع "كودكود" الإسرائيلي إن سيارات الإطفاء هرعت للسيطرة على الحريق، مشيرًا إلى أن هناك عالقين في المبنى، الذي تعرض للانفجار.
تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من إلقاء القبض على ٣ عمال حفر بينهم مقاول متهمين في التسبب في حادث انهيار منزل وتصدع ٣ منازل أخرى ومصرع ٨ أشخاص من أفراد ٣ عائلات واقتيادهم إلى ديوان قسم أول المحلة الكبرى .
بلغت نسبة الوفيات جراء فيروس كورونا 15 وفاة لكل 100 ألف من سكان العالم، وهو عدد لا يذكر بجانب ما قد يشهده العالم من وفيات نتيجة لتغيرات المناخ وارتفاع درجات الحرارة، وفقًا لما حذر منه مؤسس مايكروسوفت.
أعلن البيت الأبيض، في بيان عاجل له منذ قليل، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر قرارًا تنفيذيًا بحظر أي تعاملات مع الشركة الصينية المالكة لتطبيق "تيك توك".
وقال البيان: "الرئيس ترامب أمهل الشركات الأمريكية 45 يومًا لوقف التعامل مع مالكي تطبيق "تيك توك".
أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الوضع الصحي في مصر أصبح تحت السيطرة، موضحا أن أى أجنبى قادم إلى أى مطار غير المطارات الثلاثة المصرح لها بالسياحة، أن يأتي ومعه شهادة بأنه خالى من كورونا "البى سى أر".