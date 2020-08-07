حدث ليلًا.. ترامب يوقف التعامل مع مالكي تيك توك.. انفجار ضخم بـ إسرائيل.. وضبط عمال متورطين بحادث منزل المحلة

أعلن البيت الأبيض، في بيان عاجل له منذ قليل، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر قرارًا تنفيذيًا بحظر أي تعاملات مع الشركة الصينية المالكة لتطبيق "تيك توك".





وقال البيان: "الرئيس ترامب أمهل الشركات الأمريكية 45 يومًا لوقف التعامل مع مالكي تطبيق "تيك توك".







