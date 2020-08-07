ضبط 3 عمال حفر متورطون بحادث منزل المحلة والمحامي العام يأمر بدفن 8 من جثث الضحايا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من إلقاء القبض على ٣ عمال حفر بينهم مقاول متهمين في التسبب في حادث انهيار منزل وتصدع ٣ منازل أخرى ومصرع ٨ أشخاص من أفراد ٣ عائلات واقتيادهم إلى ديوان قسم أول المحلة الكبرى .









كما نجحت الأجهزة الامنية والتنفيذية في ثلاث جثث جديدة من عقار المحلة المنهار ليصل إجمالى الجثث إلى ٨ جثث من بينهم سيدتين و٣ فتيات وأطفال تتراوح أعمارهم السنيه ما بين "٥_٧" سنوات .





في المقابل أعطى المحامي محمد لنيابات شرق طنطا الكلية المستشار عماد سالم تعليماته الي رئيس نيابة أول المحلة بأهمية فتح باب التحقيق في واقعة انهيار منزل سكني والوقوف على أسباب الحقيقية لانهياره المفاجئ وسماع أقوال شهود العيان واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للاطلاع على تقارير اللجنة الهندسيه التي عاينت موقع المنزل المنهار وتصدع ٣ منازل أخرى.





وباشر فريق من أعضاء النيابة معاينة موقع الحادث ومتابعة مراحل نقل جثامين الضحايا الي مشرحة مستشفى المحلة واتخاذ إجراءات إنهاء تصاريح الدفن لكافة الضحايا والمصابين .





كما شيع أسر الضحايا ذويهم عقب أداء صلاة الجنازة عليهم ونقلهم في سيارات الإسعاف لدفنهم بمقابر أسرهم وذويهم بمسقط رأسهم بمركز نبروه بمحافظة الدقهلية .





وقرر الدكتور طارق رحمى محافظة الغربية، الذى باشر عمليات انتشال الضحايا من تحت الأنقاض، صرف مبلغ 10 ألاف جنيه لرب الأسرة المتوفى من ضحايا إنهيار المنزل، و5 ألاف جنيه للمتوفى من أفراد الأسر، وألف جنيه لكل مصاب.





كما وجه وكيل وزارة التضامن بعمل حصر بالمصابين والوفيات، وحصر بالخسائر المادية، وتحركت لجنة الإغاثة بالتضامن الاجتماعي، وتم عمل حصر بالأسر المتضررة بالمنازل المجاورة للمنزل المنهار وعددهم ١٣ أسرة، 8 رفضوا أي مساعدة و٥ أسر طلبوا اعاشه وأسره طلبت وإعاشة.

وأمر المحافظ بصرف مبلغ ٥٠٠ جنيها كاعاشة مبدئية لكل أسره من الأسر الخمس، وتم تسكين الأسرة السادسة بمركز الخدمات المتكاملة بسبرباي التابع للتضامن الاجتماعي وتوفير الإعاشة اللازمه لهم.



