صافرات الإنذار تدوي في عدة مستوطنات بشمال إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صافرات الإنذار دوت في عدة مستوطنات بغلاف قطاع غزة.
وكانت طائرات تابعة لسلاح الطيران الإسرائيلي قصفت أمس عدة مواقع لحركة حماس شمالي قطاع غزة.
وفي وقت سابق، حذر مسؤول ملف الاستيطان في الضفة الغربية غسان دغلس، من تصاعد هجمات المستوطنين ضد المواطنين وممتلكاتهم، عقب انتشار خلية إرهابية من المستوطنين تتنقل بين نابلس ورام الله.
وأكد أن هذه المجموعة استهدفت بعض المواطنين بين بلدتي الطيبة ودوما جنوب نابلس، بعد نصبها لحواجز على الطريق الواصل بين البلدتين، موضحا أنه جرى رصد لمجموعات من المستوطنين، على مدخل قرية اللبن الشرقية على طريق نابلس ورام الله، فيما كانت مجموعة أخرى تقتحم منطقة المسعودية التاريخية على الطريق بين نابلس وجنين.