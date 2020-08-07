صافرات الإنذار تدوي في عدة مستوطنات بشمال إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صافرات الإنذار دوت في عدة مستوطنات بغلاف قطاع غزة.





وكانت طائرات تابعة لسلاح الطيران الإسرائيلي قصفت أمس عدة مواقع لحركة حماس شمالي قطاع غزة.





وفي وقت سابق، حذر مسؤول ملف الاستيطان في الضفة الغربية غسان دغلس، من تصاعد هجمات المستوطنين ضد المواطنين وممتلكاتهم، عقب انتشار خلية إرهابية من المستوطنين تتنقل بين نابلس ورام الله.



