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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 7-8-2020 بالقاهرة والمحافظات

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 08:17 ص
الطقس
الطقس
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البهي عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 7- 8- 2020، في القاهرة  والمحافظات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس حار على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة الصغرى 25 والعظمى 37

الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 32

مطروح الصغرى 23 والعظمى 30

دمياط الصغرى 24 والعظمى 33

الإسماعيلية الصغرى 21 والعظمى 39

السويس الصغرى 23 والعظمى 38

 طنطا الصغرى 24 والعظمى 36
 
دمنهور الصغرى 24 والعظمى 33
 
بلطيم الصغرى 24 والعظمى 31
 
السلوم الصغرى 23 والعظمى 33
 
سيوة الصغرى 23 والعظمى 40
 
بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 34
 
الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 36
 

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