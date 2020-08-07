فضحتهم.. بيلا حديد تسخر من الشرطة الأمريكية بتصويرهم دون كمامات

شاركت عارضة الأزياء الأمريكية «بيلا حديد» صورًا لها وهي تشير بإصبعها الأوسط على ضباط الشرطة في نيويورك بعدما تفاجأت بأنهم لا يرتدون أقنعة طبية (كمامات).





كانت عارضة الأزياء البالغة من العمر 23 عامًا، ترتدي قناعًا أسود اللون وسط تفشي جائحة فيروس كورونا المستمر، وقد تفاجأت بمجموعة من رجال الشرطة الأمريكية الذين لم يرتدوا أقنعة واقية.

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وقد شاركت بيلا صورة لها وهي تقلب يديها نحوهم في الخلفية، وكتبت: "مرحبًا، كمامتك من أجل سلامتنا جميعًا، وليس من أجلك أنت فقط ".





التقطت صورة أخرى وقف فيها 3 ضباط شرطة - كلهم بلا أقنعة - تجمعوا خلفها، حيث كتبت: "ارتدي قناعًا"، تأكدت بيلا المصابة بمرض لايم، من أنها وضعت القناع لحماية نفسها من الفيروس.





حتى لو لم يتبع الآخرون من حولها الإرشادات، كانت بيلا منذ بداية الحجر الصحي مع أختها جيجي حديد - الحامل بطفلها الأول مع زين مالك - في مزرعة والدتها يولاندا في بنسلفانيا، لكنها عادت منذ ذلك الحين إلى نيويورك للعمل.



