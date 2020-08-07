قبل موقعة الليلة بـ دوري الأبطال.. بنزيما يتوعد بيب جوارديولا





وكان بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي رفض مؤخرا فكرة مقارنة كريم بنزيما بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، قائلا:" تشبيه بنزيما بـ ميسي؟ بنزيما لاعب استثنائي لكن هناك 20 لاعبا تم سؤالي عن مقارنتهم بـ ميسي، يمكن إضافة بنزيما عليهم الآن.





وذكر برنامج " الشيرنجيتو" الإسباني، أن كريم بنزيما لم ينزعج من رفض جوارديولا فكرة مقارنته بميسي، ولكن غضب من الطريقة التي عبر بها مدرب السيتي.





وأضاف البرنامج، أن كريم بنزيما يسعى للرد على جوارديولا خلال المواجهة التي ستجمع الفريقين، في دوري الأبطال.





يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز مانشستر سيتي على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، على ملعب سانتياجو برنابيو.

أكد تقرير إسباني، أن الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد متحفز لمواجهة مانشستر سيتي، المقرر لها، اليوم، الجمعة، في تمام التاسعة مساء، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.