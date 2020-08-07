بملابس ملفتة.. زوجة محمد زيدان تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

حرص لاعب كرة القدم السابق، محمد زيدان على مشاركة متابعيها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصورة جديدة برفقة زوجته.



خطفت زوجة محمد زيدان الأنظار فى الصور بإطلالة ملفته، حيث ارتدت بنطلون جينز ممزق و مزين بالتل الشفاف و نسق معه بلوزة ذا أكمام مكشوفة باللون الأسود الذى لا يحمل أى نقوشات أو تطريزات.





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وتزينت زوجة محمد زيدان بمجموعة من الأكسسوارت االعصرية و الجذابة التى منحتها إطلالة متكاملة، وقد حازت صورتهما إعجاب متابعيهم على الأنستجرام.





أما من الناحية الجمالية، أعتمدت زوجة محمد زيدان على خصلات شعرها الأشقر الأنسيابى المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة التى كشفت عن جمال ملامحها.





إليكم أبرز إطلالات زوجة محمد زيدان ...



