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رياضة

شكرا لك على الغداء.. محمد زيدان برفقة أحمد عز

الجمعة 31/يوليه/2020 - 04:20 ص
زيدان وعز
زيدان وعز
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محمد بدران

نشر محمد زيدان لاعب المنتخب المصري السابق، صورة جديدة له، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهر زيدان بصحبة الفنان أحمد عز داخل منزله وعلق على الصورة قائلا " شكرا لك على الغداء الرائع يا اخي".


وبدأ محمد زيدان مشواره الكروي مع النادي المصري البورسعيدي موسم 1998-1999م ولعب لعدة أندية ألمانية مثل فيردر بريمن وماينز وهامبورج، وكان أبرزها وأفضلها بوروسيا دورتموند.


وأصر يورجن كلوب، مدرب ليفربول الحالي، على ضم محمد زيدان وجعل منه نجم الدوري الألماني، وهو أيضا الذي أصر على محمد صلاح الفرعون المصري وجعل منه لاعبا ينافس على أفضل لاعب في العالم.


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Thank you for the amazing lunch bro 😍😘🤗

A post shared by Mohamed Zidan (@mohamedzidanofficial) on

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