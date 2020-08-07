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أخبار البلد

مصر للطيران تسير 38 رحلة منتظمة.. ورحلات استثناء إلى الكاميرون والعراق والسعودية

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 11:53 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي
أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن جدول تسيير رحلاتها الدولية المنتظمة اليوم، الجمعة، والذي يشمل 38 رحلة جوية، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.

وأوضحت مصر للطيران، في بيان لها اليوم، أن الرحلات غدا ستكون إلى وجهات " أمستردام، أثينا، بودابست، باريس، كوبنهاجن، روما، فرانكفورت، لندن، ميونيخ، برلين، فيينا، أسطنبول، لارناكا، جوبا، الخرطوم، نيروبي، الشارقة، بيروت، البحرين، نيويورك، يلانو، ودبي، وأبو ظبي"
بواقع رحلة واحدة لكل وجهة عدا ميلانو وأبوظبي وبيروت ودبي حيث تسير رحلتين إلى كل وجهة.

وتسير أيضا مصر للطيران، 4 رحلات استثنائية إلى أبها، بغداد، دوالا، أربيل، بالإضافة إلى 4 رحلات داخلية إلى شرم الشيخ، و رحلتين جويتين إلي الغردقة، ورحلة واحدة إلى أسوان، والأقصر، ورحلات الشحن الجوى تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 3500 راكب.

وقررت الحكومة المصري، أمس الخميس، تطبيق حظر دخول القادمين من الخارج بدون نتيجة سلبية لتحليل PCR الخاص بفيروس كورونا، وذلك اعتبارا من منتصف أغسطس الجاري، ويستثني من هذا القرار المصريين العائدين من الخارج، وأيضا السياح الأجانب والعرب القادمين على متن الرحلات المباشرة إلى المدن السياحية المصرية ويحظر تنقلهم داخل باقي محافظات الجمهورية دون خضوعهم لتحليل الفيروس.
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