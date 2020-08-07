مصر للطيران تسير 38 رحلة منتظمة.. ورحلات استثناء إلى الكاميرون والعراق والسعودية

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن جدول تسيير رحلاتها الدولية المنتظمة اليوم، الجمعة، والذي يشمل 38 رحلة جوية، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.





وأوضحت مصر للطيران، في بيان لها اليوم، أن الرحلات غدا ستكون إلى وجهات " أمستردام ، أثينا، بودابست، باريس، كوبنهاجن، روما، فرانكفورت، لندن، ميونيخ، برلين، فيينا، أسطنبول، لارناكا، جوبا، الخرطوم، نيروبي، الشارقة، بيروت، البحرين، نيويورك، يلانو، ودبي، وأبو ظبي"

بواقع رحلة واحدة لكل وجهة عدا ميلانو وأبوظبي وبيروت ودبي حيث تسير رحلتين إلى كل وجهة.





وتسير أيضا مصر للطيران، 4 رحلات استثنائية إلى أبها، بغداد، دوالا، أربيل، بالإضافة إلى 4 رحلات داخلية إلى شرم الشيخ، و رحلتين جويتين إلي الغردقة، ورحلة واحدة إلى أسوان، والأقصر، ورحلات الشحن الجوى تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 3500 راكب.



