بعد كورونا.. الناظر: مشروع قانون صندوق الطوارئ الطبية في غاية الأهمية.. فيديو

أكد الدكتور هاني الناظر ، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا ، أن قانون إنشاء صندوق مواجهة الطواريء ، في غاية الأهمية ، وتبرز تلك الأهمية بعد وباء فيروس كورونا ، الذي أدى لضرورة وجود جهة مختصة بالطواريء الصحية ، فيما يعرف بـ "الدراسات الإستباقيه" .





وأضاف الدكتور هاني الناظر ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح " ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، أنه في حالة أي مشكلة صحية ، سيتكفل مشروع هذا القانون بها ، بالإضافة إلى الأمراض الصحية الكبرى، والحوادث .





وأشار "الناظر" ، إلى أنه من الضروري الإستمرار في تطبيق الإجرءات الإحترازية ، لأن الفيروس مازال موجودا ، موضحا أنه لا أحد يتمني عودة الموجة الشديدة من جديد ، مؤكدا أن جميع الدراسات العلمية أثبتت أن الكمامة هي خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا



