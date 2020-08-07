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توك شو

بعد كورونا.. الناظر: مشروع قانون صندوق الطوارئ الطبية في غاية الأهمية.. فيديو

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 12:13 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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نورهان رأفت
أكد الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا ، أن قانون إنشاء صندوق مواجهة الطواريء ، في غاية الأهمية ، وتبرز تلك الأهمية بعد وباء فيروس كورونا ، الذي أدى لضرورة وجود جهة مختصة بالطواريء الصحية ، فيما يعرف بـ "الدراسات الإستباقيه" .

وأضاف الدكتور هاني الناظر ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح " ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، أنه في حالة أي مشكلة صحية ، سيتكفل مشروع هذا القانون بها ، بالإضافة إلى الأمراض الصحية الكبرى، والحوادث .

وأشار "الناظر" ، إلى أنه من الضروري الإستمرار في تطبيق الإجرءات الإحترازية ، لأن الفيروس مازال موجودا ، موضحا أنه لا أحد يتمني عودة الموجة الشديدة من جديد ، مؤكدا أن جميع الدراسات العلمية أثبتت أن الكمامة هي خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا .

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