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محافظات

مياه الشرقية: حملات مكثفة لرفع الوصلات الخلسة بقرى ديرب نجم.. وتحرير 14 محضرا للمخالفين

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 01:52 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تعمل على تقديم كافة سبل الدعم والإمكانيات اللازمة لبدء تنفيذ مشروع التحول الرقمي داخل المحافظة لكونه يُعد أحد أهم محاور الإرتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم  خاصة في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد وتوجه المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

ونوه اللواء مهندس شريف فارس رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي إلى أن التحول الرقمي ساعد كثيرًا علي تحديد الأماكن التي بها وصلات خلسة ( غير قانونية) من خلال إستخدام نظام المراقبة والتحكم عن بعد (SCADA) لعمل مسح جغرافي لجميع انحاء المحافظة وتحديد الأماكن التي بها وصلات مياه تتبع الشركة بلا أي أوراق رسمية و تنظيم حملات مكثفة لتحصيل المديونات والمتأخرات والكشف عن الوصلات الخلسة و رفعها فورًا مشيرًا إلى أن اللوائح والقوانين تجيز منح مكافأة لمن يبلغ عن الوصلات الخلسة.

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وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه إيمانًا بأهمية رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقًا لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية تم تشكيل لجان من القطاع التجاري بفرع الشركة بمدينة ديرب نجم للمرور والتفتيش على المشتركين بقريتي القوصلة وبهنيا لفحص عدادات المياه وتحصيل المتأخرات ورفع "الوصلات الخلسة" والتي يلجأ إليها البعض هروبًا من إتباع الإجراءات القانونية للتوصيل ، أو لسرقة المياه، أو الإستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد اي مستحقات أسفرت عن تغيير 14 عداد معطل بعدادات جديدة مسبوقة الدفع وتحرير  4 محاضر لمواطنين  متعديين علي الشبكة.

كما تم تحرير 10 محاضر مخالفه لشروط التعاقد وتم اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه حيال  المخالفين ..

وناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بضرورة التعاقد بشكل قانوني وسداد المتأخرات وعدم التجاوز وكذلك الإبلاغ حال وجود أي مخالفات عبر قنوات التواصل من خلال أرقام الخط الساخن الموضحة:

هاتف ارضي ١٢٥

محمول ٠١٢٠٥٥٠٢٠٩٨

واتس آب ٠١٢٠٥٥٠٢٠٨٦

وأوضح أن تلك المخالفات تحَمِّل الشركة عبئًا ثقيلًا وتستنزف طاقتها ومواردها ، وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم علي الخدمات.

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