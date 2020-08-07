نجل رفيق الحريري: حزب الله منظمة إرهابية وانفجار مرفأ بيروت مسؤوليته

أكد النجل الأكبر لرئيس الوزراء البناني الأسبق، رفيق الحريري، بهاء الحريري أن ​حزب الله​ هو المسؤول عن ​مرفأ بيروت​ والمستودع الذي شب فيه الحريق، لافتا الي ان كل شخص في المدينة يعرف أنه يسيطر على مرفأ و​مطار بيروت.





وحمل النجل الأكبر لرفيق الحرير في تصريحات له لصحيفة " ديلي ميل" حزب الله مسؤولية إنفجار مرفأ بيروت، لافتا الي انه​ من غير المعقول أن السلطات لا تعرف أن نترات الأمونيوم القاتلة مخزنة في مستودع هناك.





وذكر بهاء الحريري قائلا : لا شيء يدخل ويخرج من الميناء أو ​المطار​ من دون علم حزب الله ، وقد كان قرارهم بوضعها في وسط مدينة يسكنها مليونا شخص كارثة مطلقة، فأصبح الآن لدينا مدينة مركزية مدمرة.





وأضاف نجل رفيق الحريري قائلا : لا أستطيع التكهن بالأحداث الدقيقة التي وقعت بالميناء في ذلك اليوم بالتحديد، لكن حزب الله منظمة إرهابية معروفة وأعتقد أنهم كلما ألحقوا المزيد من الدمار كان ذلك أفضل حالًا لهم.





ودعا بهاء الحريري الي ضرورة فتح تحقيق دولي عاجل بشأ ماحدث في مرفأ بيروت ، موضحا ان الجميع بحاجة الي تحويل لبنان من دولة الي أمة.