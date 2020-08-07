بقصيدة ..أحمد فلوكس ينشر صورة جديدة عبر إنستجرام

مليئة بالعطاءات..

من يغوص في اعماقها يجد الياقوت و المرجان و اللؤلؤ المنثور

على شواطئها تجد الامان

سفنها محملة دوما برايات السلام التي تمنحك الطيبة والسعادة والسرور

على رمالها تنقش اسمك فيبقى مدى الدهور

لا تمحوه الامواج مهما هاجت

من يبحر في تلك القلوب

يجد الدفء .. الصفاء

يجد الود و الاهتمام

يجد ينابيع العطاء لا تجف مهما مرت دهور

مساء القلوب النقي".