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أخبار العالم

تركيا تفتعل الأزمات.. اليونان: نستغرب رد فعل أنقرة على اتفاق الحدود البحرية مع مصر

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 03:07 م
اتفاق الحدود البحرية
اتفاق الحدود البحرية بين مصر واليونان
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أحمد محرم
قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس إن "تركيا تفتعل الأزمات ويتضح ذلك من خلال تصريحاتها بعد إعلان اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع مصر".

وأضاف دندياس "نستغرب رد فعل تركيا على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع مصر والذي يهدف إلى استقرار المنطقة".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استئناف أنشطة التنقيب التركية في شرق البحر المتوسط، وإرسال سفينة تنقيب جديدة إلى المنطقة، زاعمًا أن "اليونان لم تف بوعودها".


وكانت وزارة الخارجية التركية قد زعمت أن الاتفاقية التي وقعتها مصر واليونان حول ترسيم المساحات البحرية في حكم العدم بالنسبة لأنقرة.

وادعت الوزارة أن المنطقة المحددة ضمن الاتفاق المصري-اليوناني تقع في الجرف القاري التركي.

وكان سامح شكري وزير الخارجية، وقع أمس الخميس، اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، من الجانب المصري، ووقع من الجانب اليوناني وزير الخارجية نيكوس دندياس.

وقال شكري، خلال اللقاء الذي جمعه مع نظيره اليوناني وأعقبه مؤتمر صحفي، إنه تم التوصل للاتفاق بعد سلسلة من المباحثات ويتفق مع قانون البحار واتفاقيات الأمم المتحدة.

وشدد شكري أن هناك تنسيقا حول مختلف المواقف الأقليمية محل الاهتمام المتبادل، لافتا أن الاتفاق يتيح الاستفادة من الثروات في المناطق الاقتصادية الخالصة بين البلدين.

وأوضح شكري أن البلدين يجابهان التصرفات الداعمة للأرهاب، والتصرفات التي تتنافى مع قواعد القانون الدولي.

من جهته ذكر الوزير اليوناني أن اليوم تاريخي لأنه بعد خمس سنوات من افتتاح قناة السويس الجديدة، مؤكدا أن 800  يوناني من العاملين في قناة السويس عام 1956 استمروا في العمل بعد قرار التأميم.

ووصف التوقيع بالتاريخي بعد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين حيث تحترم كل قوانين البحار وتساهم في الاستقرار في المنطقة.
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