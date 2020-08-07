يا رب قرب لنا الأقدار .. شيما صابر تتألق فى أحدث ظهور

صباح الورد علي احلي ورد _ أحلى مورنينج على أحلى مذيعه ف الدنيا _ امين يارب العالمين

اقرأ أيضا :

وعقد رامي صبري لاعب الفريق الأول بنادي إنبي قرانه على الإعلامية شيما صابر الشهيرة بـ "مذيعة الكورة"، وذلك في حفل صغير في إحدى الفيلات في وجود العائلتين.





ويعد رامي صبري قائدًا لنادي إنبي، وشارك معه في 16 مباراة هذا الموسم، وأحرز 4 أهداف معه، قبل توقف الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.