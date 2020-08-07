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رياضة

يا رب قرب لنا الأقدار .. شيما صابر تتألق فى أحدث ظهور

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 04:53 م
صدى البلد
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مريم عزت
نشرت الإعلامية شيما صابر عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام" صورة جديدة لها.

وكتبت شيما صابر على الصورة: "يا رب مع صباح هذه الجمعة ه والأيام الجميلة ❤️❤️#شيما_صابر #مذيعه_الكوره ".

ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها وتفاعل معها الكثير من جمهورها وجاءت أبرز التعليقات كالاتى : 

صباح الورد علي احلي ورد _  أحلى مورنينج على أحلى مذيعه ف الدنيا _ امين يارب العالمين 

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وعقد رامي صبري لاعب الفريق الأول بنادي إنبي قرانه على الإعلامية شيما صابر الشهيرة بـ "مذيعة الكورة"، وذلك في حفل صغير في إحدى الفيلات في وجود العائلتين.

ويعد رامي صبري قائدًا لنادي إنبي، وشارك معه في 16 مباراة هذا الموسم، وأحرز 4 أهداف معه، قبل توقف الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
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