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أخبار البلد

برنامج التاسعة يقدم حلقة استثنائية من موقع انفجار بيروت| تفاصيل

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 08:06 م
صدى البلد
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حمادة خطاب

يقوم فريق العمل في برنامج التاسعة علي القناة الاولي المصرية بتقديم حلقة يوم السبت ٨ اغسطس من بيروت ومن مكان الانفجار الذي شهدته العاصمة اللبنانية والذي خلف دمارا شديدا وقتل العشرات و اصاب الالاف.


واعلنت الهيئة الوطنية للاعلام و المتحدة للخدمات الاعلامية المسئولة عن تطوير المحتوي في برنامج التاسعة ان حلقة يوم السبت ستغطي الاجواء المختلفة بعد الانفجار كما ستلقي الضوء علي المساعدات المصرية للشعب اللبناني الشقيق و سيقدم الاعلامي وائل الابراشي عددا من اللقاءات من بيروت في هذا الإطار .



وصرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة للخدمات الاعلامية ان برنامج التاسعة احد نتائج اتفاق التطوير للقناة الاولي المصرية والفضائية في اطار البروتوكول الموقع بين الهيئة الوطنية للاعلام برئاسة حسين زين و المتحدة للخدمات الاعلامية برئاسة تامر مرسي. و لذا هناك حرص دائم علي تقديم خدمات مميزة للجمهور المصري و العربي من خلال تلك النافذة المهمة للاعلام المصري.
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