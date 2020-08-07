برنامج التاسعة يقدم حلقة استثنائية من موقع انفجار بيروت| تفاصيل





يقوم فريق العمل في برنامج التاسعة علي القناة الاولي المصرية بتقديم حلقة يوم السبت ٨ اغسطس من بيروت ومن مكان الانفجار الذي شهدته العاصمة اللبنانية والذي خلف دمارا شديدا وقتل العشرات و اصاب الالاف.









واعلنت الهيئة الوطنية للاعلام و المتحدة للخدمات الاعلامية المسئولة عن تطوير المحتوي في برنامج التاسعة ان حلقة يوم السبت ستغطي الاجواء المختلفة بعد الانفجار كما ستلقي الضوء علي المساعدات المصرية للشعب اللبناني الشقيق و سيقدم الاعلامي وائل الابراشي عددا من اللقاءات من بيروت في هذا الإطار .











