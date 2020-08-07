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تعليم

عميد نوعية عين شمس: إجراءات احترازية مشددة باختبارات القدرات

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 10:36 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
قال الدكتور أسامة السيد عميد كلية تربية نوعية جامعة عين شمس، إنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين فى إجراء اختبارات القدرات بكلية التربية النوعية (شعبة التربية الفنية – وشعبة التربية الموسيقية).

وأضاف الدكتور أسامة السيد، لـ صدى البلد، أن امتحانات القدرات ستبدأ غدا الساعة 10:30 صباحا وتنتهي الواحدة ظهرا ويجب على الطلاب الحضور أمام الكلية الساعة التاسعة صباحا لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة .


وأوضح  عميد كلية تربية نوعية إلزام جميع الطلاب عند الدخول بالكمامة وقياس درجات الحرارة عند دخول الطلاب وبالاضافة الي تعقيم المدرجات قبل وبعد امتحان القدرات حفاظا على طلابنا.

وأكد: ضرورة توافر الأدوات المطلوب إحضارها للاختبار مع الطالب لامتحان الفنون هي (قلم جاف - أقلام رصاص متعدد - أستيكة - ألوان خشبية وفلوماستر-) منوها ان رسوم الاختبار 450 جنيه للشعبتين التربية الفنية والتربية الموسيقية.
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