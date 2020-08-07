عميد نوعية عين شمس: إجراءات احترازية مشددة باختبارات القدرات

وأضاف الدكتور أسامة السيد، لـ صدى البلد، أن امتحانات القدرات ستبدأ غدا الساعة 10:30 صباحا وتنتهي الواحدة ظهرا ويجب على الطلاب الحضور أمام الكلية الساعة التاسعة صباحا لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة .



