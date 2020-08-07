فاران في غيبوبة | للمرة الثانية يهدي التقدم لـ مانشستر سيتي على فريقه بخطأ غريب

أضاف البرازيلي جابريال خيسوس الهدف الثاني لفريقه مانشستر سيتي في شباك نظيره ريال مدريد وذلك في المباراة التي تجمعهما في إياب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.





وانتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، حيث تقدم رحيم ستيرلنج لفريقه مانشستر سيتي، قبل أن يعادل كريم بنزيما النتيجة لفريقه.





جدير بالذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بفوز مانشستر سيتي على نظيره نادي ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الأخير بإسبانيا.

ويتأهل الفائز من تلك المواجهة لدور ربع النهائي لمواجهة الفائز من مباراة فريقي يوفنتوس الإيطالي وليون الفرنسي.

وسجل الهدف خيسوس في الدقيقة 69 بعد خطأ فادح مرة أخرى من فاران