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محافظات

11 إصابة جديدة بـ كورونا فى القليوبية و6 مراكز تسجل صفرًا

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 11:06 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
سجلت محافظة القليوبية اليوم الجمعة 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمراكز ومدن بنها وطوخ وغرب شبرا الخيمة وقها وكفر شكر علاوة على 148 حالة محولة من محافظات مجاورة لـ مستشفيات داخل القليوبية.


وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية ان بذلك يرتفع عدد الإصابات الإجمالي على مستوى القليوبية إلى 8876 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بدء الجائحة وحتى اليوم.

وتابعت التقارير أن 6 مدن على مستوى المحافظة سجلت صفر كورونا هم الخانكة والعبور والقناطر الخيرية وشرق شبرا وقليوب وشبين القناطر.
بينما سجلت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية منذ بدء الجائحة وحتى اليوم الجمعة الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 719 حالة إصابة، والعبور 173 حالة.

أما مدينة القناطر الخيرية فقد سجلت 621، وبنها 2186 وشرق شبرا الخيمة 1184 حالة، وسجلت غرب شبرا 1168 حالة إصابة، وشبين القناطر 726 حالة، وطوخ 962 حالة إصابة، وقليوب 674 حالة إصابة ومدينة قها 45 وكفر شكر سجلت 418 حالة إصابة.
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