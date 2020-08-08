استعدادًا لانتخابات الشيوخ..اجتماعات تنظيمية بالأمانات النوعية بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية

عقدت عددًا من الأمانات النوعية بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية ، برعاية النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالمحافظة، سلسلة من الاجتماعات التنظيمية للاستعداد لانتخابات مجلس الشيوخ ، ودعم مرشحي الحزب بالمحافظة خلال انتخابات مجلس الشيوخ القادمة والمقرر لها يومي 11 و12 أغسطس.









نظمت أمانة المرأة على مستوى المحافظة، برئاسة منال إسماعيل، أمينة المرأة، اجتماعًا لأمينات المرأة بالأقسام وهيئة المكتب لمناقشة ووضع الخطة الاستراتيجية في ادارة العملية الانتخابية يومي ١١و١٢اغسطس لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠وتقسيم الادوار بوضع خريطة وخطة للعمل لجذب الناخبات ونزولهم للمشاركة والحشد خلال يومي الاقتراع.





وقالت منال إسماعيل، إنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية لأمانة المرأة على مستوى المحافظة لمتابعة الانتخابات على مستوى الأقسام والوحدات لتفادي أي مشكلة تعترضهن وحلها، مشددة على ضرورة الحشد لمرشحي الحزب، سواء على المقاعد الفردية من (1) إلى (7) أو مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر.





ونظمت أمانة التدريب والتثقيف اجتماعًا تنظيميا، برئاسة الدكتور جلال الزناتي، أمين التدريب والتثقيف، وبحضور أمناء التدريب والتثقيف بالإسكندرية لمناقشة الاستعدادات للعملية الانتخابية، وكيفية الحشد لمرشحي الحزب خلال يومي 11 و12 أغسطس.





وخلال الاجتماع، أكد دكتور جلال الزناتي أن انتخابات مجلس الشيوخ تمثل استكمالًا للمؤسسات الدستورية والنيابية، وترسيخًا للعملية الديموقراطية وأدوار الرقابة والتشريع، باعتبار المجلس غرفة تشريعية ثانية تحمل صلاحيات تعزز دولة سيادة القانون ورقابة الشعب علي اداء الحكومة من خلال ممثليه للمنتخبين.





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وأضاف أن عقد الانتخابات في هذا التوقيت يعكس تماسك الدولة المصرية داخليًا، بعدما نجحت خلال السنوات الماضية في الانتصار في معركتي البناء والبقاء ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية الصعبة، ونجحت في استعادتها ريادتها عربيًا وإقليميًا ودوليًا، فضلًا عن اجراء الإصلاحات الاقتصادية وإقامة المشروعات القومية المختلفة.





كما عقدت أمانة الشباب اجتماعًا برئاسة الدكتور محمد مسعد، أمين الشباب، وبحضور أمناء شباب المحافظة، لبحث سبل دعم الشباب لمرشحي الحزب، ومساندتهم، ودور شباب الحزب في تنظيم العملية الانتخابية في جميع دوار المحافظة.





وأكد دكتور محمد مسعد خلال الاجتماع أن الشباب له دور حيوي وفعال خلال الاستحقاق الانتخابي القادم، مناشدًا أمناء الشباب في ضرورة حشد الشباب للمشاركة في الإدلاء بأصواتهم، ودعم مرشحي الحزب بقوة في الانتخابات، ومشددًا على أهمية مجلس الشيوخ خلال الفترة القادمة باعتباره الغرفة الثانية للبرلمان.





وعقدت أمانة المهنيين، برئاسة المهندس السيد حسن، أمين المهنيين بالمحافظة، اجتماعًا تنظيميًا ضم أمناء المهنيين بمختلف الأقسام، لمناقشة حشد العمال والمهنيين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، أو ثمار التعديلات الدستورية التي أجريت في أبريل 2019.





وشدد السيد حسن خلال الاجتماع، على أهمية الحشد خلال الاستحقاق الانتخابية القادم عبر تشجيع المواطنين على الذهاب إلى صناديق الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري في الادلاء بأصواتهم خلال انتخابات مجلس الشيوخ.





وأشار حسن إلى الدور الوطني للنقابات المهنية ومشاركتها الفعالة في الاستحقاقات الدستورية لمساندة الدولة والنهوض بها في شتى المجالات من أجل مصر، مضيفًا أن أمانة المهنيين علي مستوي المحافظة تعقد غرفة عمليات بكامل تشكيلها من رؤساء النقابات المهنية وأعضائها للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 لدعم القائمة الوطنية من أجل مصر ومرشحي الحزب على المقاعد الفردية.





وأكد ضرورة مساندة المرشحين سواء على المقاعد الفردية أو القائمة الوطنية من أجل مصر، مشيرا إلى أن الاجتماع ناقش أليات العمل الحزبي خلال الفترة القادمة لمساندة المرشحين، ودور أعضاء الحزب في حشد المواطنين للذهاب إلى صناديق الاقتراع.





ويخوض حزب مستقبل وطن بالإسكندرية الانتخابات على 6 مقاعد فردي، وهم سامح الشيمي، رقم (1) رمز الكتاب، وسعد عبد المولى، رقم (2)، رمز سنبلة القمح، وعلاء جاد، رقم (3)، رمز القلم، والسيد جمعة، رقم (4) رمز السلم، ومحمد حمزة، رقم (6) رمز المسدس، ونشأت متري، رقم (7) رمز قناة السويس، بالإضافة إلى القائمة الوطنية "من أجل مصر"، ورمزها رأس كليوباترا.



