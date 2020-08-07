انزل شارك.. أمانة المرأة بمستقبل وطن الإسكندرية تجوب مناطق الرمل والمنتزه





واصلت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية تحت رعاية النائب رزق راغب ضيف الله حملة "انزل شارك" من خلال مسيرات جابت عددًا من شوارع المحافظة في نطاق دائرتي الرمل والمنتزة ثان، وذلك لتوعية المرأة حول استخدام حقها الدستوري في الإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ التي ستجرى يومي 11 و12 أغسطس الجاري و دعوة المواطنين للمشاركة وتقديم الدعم والتأييد لمرشحي الحزب سواء على المقاعد الفردية أو القائمة الوطنية "من أجل مصر" .





وفي المنتزة ثان، قامت أمينة المرأة بالمحافظة منال اسماعيل وأمينة المرأة بالقسم، عفاف العمراوي، ومجموعة من سيدات الحزب بالنزول إلى الشوارع العامة ومقابلة السيدات وقمن بشرح ماهيته مجلس الشورى ودوره في الحياة السياسية المصرية الفترة المقبلة.





كما تم شرح كيفية الذهاب للجان الانتخابية ومعرفه كيفية التصويت الصحيحة، بالإضافة إلى معرفة اختصاصات مجلس الشورى وأهميته في صياغة القوانين، وذلك لحثهم على المشاركة في الانتخابات.





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وصرحت منال إسماعيل أن للمرأة دور هام في الحياة السياسية حاليًا، ولذلك التقينا مع عدد كبير من السيدات بالشوارع وقمنا بحثهم على المشاركة في الانتخابات المقبلة وطرق التصويت الصحيحة وذلك من خلال القائمة الوطنية للحزب واختيار الفردي من ١ إلى ٧ .





وأشارت عفاف العمراوي إلى أهمية المرأة في المجتمع باعتبارها نصف المجتمع، وأكدت على ضرورة مشاركتها الفعالة بكافة الاستحقاقات الانتخابية التي تجرى في البلاد، باعتبارها شريك فعال في الحياة السياسية المصرية خاصة في ظل الدعم الكبير من القيادة السياسية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.





وأضافت أن نساء الإسكندرية سيخرجون وبكثافة يومي الانتخابات لدعم مرشحي الحزب من (1) إلى (7)، والقائمة الوطنية من أجل مصر، فهذا حقها الذي كفله الدستور، وتشجع عليه القيادة السياسية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.





وفي الرمل، أجرت منال إسماعيل ومجموعة من سيدات الحزب جولة في الشوارع العامة بمنطقة القصعي، وقابلت السيدات وشجعتهن على الإدلاء بأصواتهن، مؤكده على دورهن كعنصر فاعل في الانتخابات.





وقد قوبلت الحملة بتأييد ودعم من السيدات بشكل كبير وإحساس بأهمية المرآه ودورها في المشاركة ببناء مستقبل مصر الحديثة.





الجدير بالذكر أن حزب مستقبل وطن بالإسكندرية يخوض الانتخابات على 6 مقاعد فردي، وهم سامح الشيمي، رقم (1) رمز الكتاب، وسعد عبد المولى، رقم (3)، رمز سنبلة القمح، وعلاء جاد، رقم (3)، رمز القلم، والسيد جمعة، رقم (4) رمز السلم، ومحمد حمزة، رقم (6) رمز المسدس، ونشأت متري، رقم (7) رمز قناة السويس، بالإضافة إلى القائمة الوطنية "من أجل مصر"، ورمزها رأس كليوباترا.



