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محافظات

انزل شارك صوتك أمانة .. الشباب والرياضة بالإسكندرية تطلق حملة للمشاركة بانتخابات الشيوخ

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 06:04 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أحمد بسيوني

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة دكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة، مبادرة "انزل ... شارك .. صوتك أمانة" لحث المواطنين وتشجعيهم على الادلاء بأصواتهم خلال انتخابات مجلس الشيوخ.


وقالت دكتورة صفاء الشريف إن المديرية عقدت عددًا من اللقاءات الحوارية مع المواطنين بمراكز شباب المحافظة لحثهم وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في الاستحقاق الانتخابي القادم، واختيار نوابهم والتوعية بمدى أهمية المرحلة التي تخطوها مصرنا الحبيبة.

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وأشارت إلى أن هذه اللقاءات عقدت خلال الفترة من 6 أغسطس و10 أغسطس وسط إجراءات احترازية مشددة تحسبا لانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".


وتشهد مصر استحقاق انتخابي جديد مع عقد انتخابات مجلس الشيوخ يومي ١١ و١٢ أغسطس، عبر الاقتراع السري المباشر، ليتم الإعلان عن النتائج في ١٩ من أغسطس في الجريدة الرسمية، وسيتم التصويت في ظل إجراءات صحية صارمة منعا لتفشي فيروس كورونا.


ومجلس الشيوخ المصري هو مجلس تقرر إنشاؤه ضمن التعديلات الدستورية المصرية 2019 ولكن بصلاحيات محددة ومهام واضحة، على غرار كثير من المجالس في دول العالم، وتم استبعاد هذا المجلس في دستور مصر 2014 وكان تحت مسمى «مجلس الشورى المصري».

انزل شارك صوتك أمانة .. الشباب والرياضة بالإسكندرية تطلق حملة للمشاركة بانتخابات الشيوخ
انزل شارك صوتك أمانة .. الشباب والرياضة بالإسكندرية تطلق حملة للمشاركة بانتخابات الشيوخ
انزل شارك صوتك أمانة .. الشباب والرياضة بالإسكندرية تطلق حملة للمشاركة بانتخابات الشيوخ
انزل شارك صوتك أمانة .. الشباب والرياضة بالإسكندرية تطلق حملة للمشاركة بانتخابات الشيوخ
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