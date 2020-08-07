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حوادث

عودة شاطئ الموت.. مصرع سيدة غرقا في "النخيل"

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 12:04 ص
مصرع سيدة غرقًا في
مصرع سيدة غرقًا في شاطئ النخيل
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أحمد بسيوني
شهد شاطئ النخيل مساء الخميس، حادث غرق سيدة، بعد تحديها قرار غلق الشواطئ ونزولها المياه، بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء ومحافظ الإسكندرية بغلق جميع الشواطئ وعدم السماح بالنزول فيها ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.


تلقت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، برئاسة اللواء جمال رشاد، وكيل الوزارة، إخطارًا من مشرفي أمن شاطئ النخيل، بغرق سيدة في المنطقة الواقعة بين شاطئ النخيل وشاطئ الزهور.


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وأفاد البيان بأن الفقيدة هي سيدة في أوائل الثلاثينيات من عمرها وجار محاولات انتشال الجثة.


وتناشد الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، برئاسة اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة ووكيل الوزارة، بالتزام التعليمات وعدم النزول إلى الشواطئ، المغلقة بالفعل بقرار من رئيس الوزراء لعدم تعريض حياتهم وذويهم للخطر.


وشهد شاطئ النخيل حادثًا مؤسفًا منذ حوالي 25 يومًا حيث غرق 12 شخصًا  بعد تسللهم ليلًا إلى الشاطئ. وبعدها بأيام شهد شاطئ الصفا بمنطقة أبوتلات غرق 4 أشخاص بعد نزولهم إلى الشاطئ أيضًا في وقت الفجر.
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