لمخالفة الإجراءات الاحترازية.. إغلاق 6 مقاهي بحي شرق الإسكندرية.. صور

شنت الأجهزة التنفيذية بحي شرق الإسكندرية ، برئاسة محارب هيلع، رئيس الحي، حملة موسعة على المقاهي والكافيهات والمحلات للتأكد من اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.





واستهدفت الحملة المرور المفاجئ للتأكد من تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية بتلك المنشآت في شارع محمود الديب وشارع مصطفى فهمي جليم وشارع تاج الرؤساء سابا باشا وشارع رياض وشارع عمر المختار جناكليس.





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وأسفرت الحملة عن إغلاق 6 مقاهي لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وتم التنبيه على باقي المقاهي بالالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات سواء من الرواد او العاملين داخل المقاهي والمطاعم، فضلا عن التأكد من توافر كافة أدوات التعقيم والمنظفات، وعدم استخدام الألعاب أو الشيش والالتزام بالمواعيد.









ويأتي هذا تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمتابعة مدى التزام المقاهى والمطاعم بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد



