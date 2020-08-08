في ليلية صوفية .. علي الهلباوي يتألق بأوبرا الإسكندرية .. صور





قدم الهلباوي مجموعة من الابتهالات الدينية إلى جانب الحان من زمن الفن الجميل منها السلام عليك..نسيم الوصل.. أيا من بالوفا قد عودوني، مرسال لحبيبتي.. على أي وضع.. دوم.. سحب رمشه.. متفوتنيش انا وحدي.





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خلال الحفل واصلت دار الاوبرا تطبيق الاجراءات الوقائية المعتمدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا حرصا على السلامة العامة والتزم بها الحضور بشكل كامل وشملت قياس درجات الحرارة والمرور من بوابات التعقيم وارتداء الاقنعة الطبية والحفاظ على مسافات التباعد الامنة .





الجدير بالذكر أن علي الهلباوي ابن المنشد الديني الشيخ "محمد الهلباوي"، الذى بدأ الغناء عن عمر 17 عامًا، مع فرقة "الهلباوي" ثم انفصل تدريجيا عنها، حتى أصدر ألبومه الخاص الذى يضم مجموعة من الأعمال التي تمزج بين الغناء والإنشاد، قدم العديد من الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية في مصر، وقد نجح في تكوين شعبية جماهيرية كبيرة.