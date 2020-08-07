مستقبل وطن بالإسكندرية ينظم مسيرة دعم وتأييد مرشحيه لانتخابات مجلس الشيوخ بكرموز





نظم حزب مستقبل وطن بالإسكندرية مسيرة دعم وتأييد لمرشحي الحزب بانتخابات مجلس الشيوخ ، على القائمة الوطنية ومرشحي المقاعد الفردية بقسم كرموز، وسط الإسكندرية، وذلك تحت رعاية النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالإسكندرية، وبحضور المرشح محمد حمزة المرشح رقم (6)، وأمين لجنة النقل والمواصلات بالمحافظة، محمد جبريل، وامين دائرة كرموز محمد الشافعي، وبمشاركة عشرات المواطنين وأعضاء الحزب.





وجابت المسيرة شوارع منطقة كرموز وغيط العنب وشارع النيل وعددا من المحال التجارية والمقاهي وذلك لتقديم الدعم والتأييد لمرشحي الحزب سواء على المقاعد الفردية أو القائمة الوطنية "من أجل مصر"، خلال الانتخابات التي ستجرى يومي 11 و12 أغسطس الجاري ودعوة المواطنين للمشاركة.





وأعقب المسيرة مؤتمرًا انتخابيًا مصغرًا بمنطقة غيط العنب لتشجيع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات وتعريفهم بطرق التصويب الصحيحة للمرشحين.





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وقال المرشح محمد حمزة إنه ممتن من حالة الدعم والتشجيع التي قوبلت بها المسيرة من قِبلّ المواطنين وحرصهم على معرفة المزيد حول انتخابات الشيوخ وكيفية الأدلاء بأصواتهم خلال انتخابات هي الاولى من نوعها في مصر وستساعد في خلق منصة شرعيه جديده لها تأثير قوي في تعديل وصناعه القوانين وكغرفه تشريعيه ثانيه واستطاعت ان تجمع الإسكندرية بأكملها كدائرة واحدة.

وأكد حمزة أهمية دعم الناخبين لمرشحي الحزب على المقاعد الفردي من رقم (1) إلى (7)، وكذلك مرشحي القائمة الوطنية "في حب مصر" والذين تم اختيارهم لدورهم البارز والواضح في خدمة المواطن والعمل على حل مشكلاته.

وأكد محمد جبريل أمين لجنة النقل والمواصلات بالإسكندرية على أهمية الالتزام الحزبي خلال الاستحقاق الانتخابي القادم، مطالبًا بدعم المرشحين على المقاعد الفردي من رقم (1) إلى (7)، بالإضافة إلى مرشحي القائمة الوطنية، ومؤكدًا أن الحزب بأعضائه وقياداته قادر على حشد المواطنين، والوصول إلى صندوق الانتخابات.





وأكد محمد الشافعي أمين دائرة كرموز عن حزب مستقبل وطن أن الحزب مستمر في نشر الوعي بين المواطنين بضرورة المشاركة بانتخابات الشيوخ لممارسة حقوقهم الدستورية والتعريف باختصاصات المجلس وأهميته في الشارع السكندري وكذلك طرق التصويت الصحيحة.

جدير بالذكرأن حزب مستقبل وطن بالإسكندرية الانتخابات على 6 مقاعد فردي، وهم سامح الشيمي، رقم (1) رمز الكتاب، وسعد عبد المولى، رقم (2)، رمز سنبلة القمح، وعلاء جاد، رقم (3)، رمز القلم، والسيد جمعة، رقم (4) رمز السلم، ومحمد حمزة، رقم (6) رمز المسدس، ونشأت متري، رقم (7) رمز قناة السويس، بالإضافة إلى القائمة الوطنية "من أجل مصر"، ورمزها رأس كليوباترا.