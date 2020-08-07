رجعتيني لبدايتي لـ عاصي الحلاني تحصد 800 ألف مشاهدة

حصد عاصي الحلاني ، 833 آلاف مشاهدة بأحدث كليباته «رجعتيني لبدايتي»، بعد طرحه عبر قناة روتانا الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 22 يوليو 2020.





كليب رجعتيني لبدايتي لـ عاصي الحلاني ، من كلمات: عبير أبو إسماعيل، ألحان: حسان عيسى، توزيع: عمر صباغ، ماسترينج: محمد المقهور.





كان عاصى الحلاني نشر فيديو جديدًا له من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات و الصور "إنستجرام".









وظهر الحلانى وهو يغني اغنية " رجعتيني لبدايتي" ، وكتب معلقا على الفيديو:‏ قريبا.





يذكر أن عاصي الحلاني نشر أغنية "بيكفي إنك أردني"، التي طرحها 2016، عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلق: "كل عام والأردن والشعب الأردني الحبيب بألف خير".





ويستعد عاصي الحلاني لطرح كليب جديد بعنوان "بعشقك"، وسيظهر فيه زوجته وأولاده.