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فن

رجعتيني لبدايتي لـ عاصي الحلاني تحصد 800 ألف مشاهدة

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 11:56 م
عاصي الحلاني - رجعتيني
عاصي الحلاني - رجعتيني لبدايتي
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محمد نحلة
حصد عاصي الحلاني، 833 آلاف مشاهدة بأحدث كليباته «رجعتيني لبدايتي»، بعد طرحه عبر قناة روتانا الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 22 يوليو 2020. 

كليب رجعتيني لبدايتي لـ عاصي الحلاني، من كلمات: عبير أبو إسماعيل، ألحان: حسان عيسى، توزيع: عمر صباغ، ماسترينج: محمد المقهور. 

كان عاصى الحلاني نشر فيديو جديدًا له من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات و الصور  "إنستجرام". 


وظهر الحلانى وهو  يغني اغنية " رجعتيني لبدايتي" ، وكتب معلقا على  الفيديو:‏ قريبا. 

يذكر أن عاصي الحلاني نشر أغنية "بيكفي إنك أردني"، التي طرحها 2016، عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلق: "كل عام والأردن والشعب الأردني الحبيب بألف خير".

ويستعد عاصي الحلاني لطرح كليب جديد بعنوان "بعشقك"، وسيظهر فيه زوجته وأولاده.
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