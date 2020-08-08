مستقبل وطن بالإسكندرية يواصل حملة طرق الأبواب لحث المواطنين على المشاركة في انتخابات الشيوخ

واصل حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، برئاسة النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالمحافظة، حملة "طرق الأبواب"، في نطاق دائرتي باب شرق وسيدي جابر، وذلك تحت برعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والتي ترتكز على ضرورة الالتزام الحزبي ودعم وتأييد مرشحي الحزب بكل الامكانات المتاحة، وذلك بحضور المرشح محمد حمزة، رقم (6) رمز المسدس.

وخلال الحملة، عقد المحامي علاء جاد، المرشح رقم (3)، عددًا من اللقاءات مع أهالي سيدي جابر، وباب شرق، للتعرف على مشاكلهم، وحثهم على المشاركة في العملية الانتخابية، وشرح دور مجلس الشيوخ القادم كغرفة تشريعية ثانية، بالإضافة إلى التعريف بمرشحي الحزب سواء المرشحين على المقاعد الفردية أو ضمن القائمة الوطنية "من أجل مصر"، خلال انتخابات مجلس الشيوخ القادمة والمقرر لها يومي 11 و12 أغسطس.

كما عقد جاد عددًا من الاجتماعات التنظيمية مع أمانة قسمي سيدي جابر، وباب شرق، أكد خلالها على أهمية الالتزام الحزبي، ودعم مرشحي الحزب خلال الاستحقاق الانتخابي القادم، باعتبار الالتزام الحزبي حجر الزاوية في نجاح أي كيان تنظيمي.





أقرأ أيضًا:

مستقبل وطن بالإسكندرية ينظم مسيرة دعم وتأييد مرشحيه لانتخابات مجلس الشيوخ بكرموز

وشدد جاد على ضرورة المشاركة الفعالة في انتخابات مجلس الشيوخ، والتي تعكس حالة الاصطفاف الوطني الداخلي خلف القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخلف جيشنا العظيم، وشرطتنا الباسلة.

وأضاف جاد أن مجلس الشيوخ القادم يتحمل مسئولية كبيرة في دعم الدولة ومؤسساتها، من أجل استكمال المشروعات القومية العملاقة في البلاد، مؤكدًا أهمية دعم مرشحي الحزب، والالتزام الحزبي في هذه المرحلة بكل الإمكانات الممكنة خلال الاستحقاق الانتخابي القادم "مجلس الشيوخ".

وقال المهندس سامح الشباسي، أمين قسم سيدي جابر، إن حزب مستقبل وطن ليس بجديد على الشارع المصري، فالحزب له قواعد راسخة في الشارع، واستطاع الوصول إلى كل مكان في مصر، وكان متواجدًا بقوة في الشارع، وإلى جوار المواطن، باعتبار ذلك جزءًا لا يتجزأ من دور الحزب الاجتماعي.

وأشار عصام شطا، أمين قسم باب شرقي، إن الحزب قادر بأعضائه وقياداته التنظيمية من الحشد والوصول إلى صندوق الانتخابات، خلال الاستحقاق الانتخابي، وهو الاستحقاق الدستوري الذي جاء ثمرة التعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019، بعد إقرار العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب).

وقد أعلن المستشار محمد أمين المشد، محمد أمين المشد، رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بالإسكندرية، أن عدد المرشحين 67 مرشحًا على 7 مقاعد فردي، وقائمة واحدة هي القائمة الوطنية لمنطقة غرب الدلتا التي تضم الإسكندرية ومرسى مطروح والبحيرة وتتنافس على 15 مقعدًا.

ويخوض حزب مستقبل وطن بالإسكندرية الانتخابات على 6 مقاعد فردي، وهم سامح الشيمي، رقم (1) رمز الكتاب، وسعد عبد المولى، رقم (2)، رمز سنبلة القمح، وعلاء جاد، رقم (3)، رمز القلم، والسيد جمعة، رقم (4) رمز السلم، ومحمد حمزة، رقم (6) رمز المسدس، ونشأت متري، رقم (7) رمز قناة السويس، بالإضافة إلى القائمة الوطنية "من أجل مصر"، ورمزها رأس كليوباترا.

والمرشحون عن الإسكندرية في القائمة الوطنية هم: محمد رشاد عثمان، حزب مستقبل وطن، ومحمد صبري محمد أبو إبراهيم، حزب مستقبل وطن، وإيهاب محمد محمود أبو كيلة، حزب مستقبل وطن، وأحمد شعبان حسين، حزب التجمع، وباهر محمد أمين غازي، حزب الشعب الجمهوري وهند محمد ممدوح حنفي حزب مستقبل وطن، ودينا محمد هلالي، حزب الحرية المصري.