زراعة الفيوم: بدء تصدير الملوخية المصرية لأسواق أوربا واليابان.. تفاصيل

قال الدكتور ربيع مصطفي وكيل زراعة الفيوم إن مزارعي مركز إطسا نجحوا فى زراعة 220 فدانا من الملوخية الخارقة، التي تتميز بطولها الذي يتجاوز المترين ، وأوراقها الكثيفة واستخداماتها المتنوعة فى المستحضرات والعلاجات الطبية الى جانب تصنيع الألياف من سيقانها ، والتى تم البدء في تصديرها لأسواق اليابان وأوروبا .





وأضاف الدكتور مصطفى للإعلامي محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان " على فضائية القاهرة والناس 2 ، ان الملوخية الخارقة سلالة مصرية منشأها الصعيد وتتميز بأوراقها العريضة وطولها يتجاوز المترين ، ويتم استخدامها فى الأكل وفى انتاج المستحضرات الطبية و الألياف من سيقانها ، لافتا الى أنها صنف مصرى 100 % وتزرع بنظام الأورجانيك ، ولكنها غير مسجلة حتى الأن بوزارة الزراعة .





وأشار وكيل زراعة الفيوم ، انه أسواق أوروبا واليابان من أكثر أسواق العالم طلبًا للملوخية الخارقة حيث يصنعون منها كبسولات لعلاج السرطان وزيادة مناعة الجسم ، لافتا الى ان مزارعى إطسا يجمعونها وينجحون قى تجفيفها وتعبئتها فى عبوات 5 كيلو وتصديرها لأسواق اليابان وبعض الدول الأوروبية .







