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أخبار البلد

زراعة الفيوم: بدء تصدير الملوخية المصرية لأسواق أوربا واليابان.. تفاصيل

السبت 08/أغسطس/2020 - 01:19 ص
صدى البلد
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شيماء مجدي
قال الدكتور ربيع مصطفي وكيل زراعة الفيوم إن مزارعي مركز إطسا نجحوا فى زراعة 220 فدانا من الملوخية الخارقة، التي تتميز بطولها الذي يتجاوز المترين ، وأوراقها الكثيفة واستخداماتها المتنوعة فى المستحضرات والعلاجات الطبية الى جانب تصنيع الألياف من سيقانها ، والتى تم البدء في تصديرها لأسواق اليابان وأوروبا . 

وأضاف الدكتور  مصطفى  للإعلامي محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان " على فضائية القاهرة والناس 2 ، ان الملوخية الخارقة سلالة مصرية منشأها الصعيد وتتميز بأوراقها العريضة وطولها يتجاوز المترين ، ويتم استخدامها فى الأكل وفى انتاج المستحضرات الطبية و الألياف من سيقانها ، لافتا الى أنها صنف مصرى 100 %  وتزرع بنظام الأورجانيك ، ولكنها غير مسجلة حتى الأن بوزارة الزراعة . 

وأشار وكيل زراعة الفيوم ، انه أسواق أوروبا واليابان من أكثر أسواق العالم طلبًا للملوخية الخارقة حيث يصنعون منها كبسولات لعلاج السرطان وزيادة مناعة الجسم ، لافتا الى ان مزارعى إطسا يجمعونها وينجحون قى تجفيفها وتعبئتها فى عبوات 5 كيلو وتصديرها لأسواق اليابان وبعض الدول الأوروبية .


https://www.youtube.com/watch?v=9KPlkPoBW-M
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