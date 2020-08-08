أخبار الفن.. شائعة خطوبة أحمد عز.. تفاصيل مرض محمود ياسين وحقيقة اكتئاب شهيرة.. وعكة صحية لـ فاروق فلوكس

نشر موقع صدى البلد على مدار اليوم مجموعة من أخبار الفن والفنانين، تضمنت التعليق على انفجار بيروت وإيرادات الأفلام السينمائية وغيرها من الأخبار.





كشف الفنان أحمد فلوكس، عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، عن تعرض والده الفنان القدير فاروق فلوكس لوعكة صحية، ولم يكشف أي تفاصيل عن هذه الوعكة.





أجرى موقع صدى البلد حوارا مطولا مع الفنانة رانيا محمود ياسين عبر خاصية زووم تم نشره على الصفحة الرسمية للموقع على الفيسبوك وعلى قناة الموقع عبر اليوتيوب.





نشرت الفنانة المعتزلة شهيرة، خبرًا، تناول معلومات مغلوطة حول تعرضها للاكتئاب وحالة نفسية سيئة، بعد مرض زوجها الفنان القدير محمود ياسين، بسبب منشور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





نشر الفنان أحمد سعد، صورة ومقطع فيديو قصيرا له عبر خاصة القصص (ستوري) على حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهر فيها خلال عطلته الصيفية مع خطيته علياء بسيوني.





نشرت قناة MTV اللبنانية، تقريرًا مصورًا للفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، التي ظهرت تتجول في شوارع بيروت، بعد فاجعة إنفجار مرفأ بيروت، الذي ترتب عليه عشرات من الضحايا، والجرحى، والخسائر الفادحة.





نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، ظهرت فيه خلال لحظة تأثر منزلها بإنفجار بيروت، الذي ضرب العاصمة اللبنانية قبل أيام.





حالة كبيرة من الجدل اجتاحت موقع التدوينات القصيرة تويتر، بعد تداول صور للاعبة نادي يوفنتوس الإيطالي للسيدات سارة جاما، تظهر فيها من الزاوية الخلفية، وتشبه لحد كبير الفنانة دنيا سمير غانم.





كشف الفنان الدكتور أشرف زكي (نقيب المهن التمثيلية)، في تصريح مقتضب لـ صدى البلد، إن الفنان سناء شافع بدأت حالته تستقر على ثبات تدهورها في الساعات الأخيرة.





نفى أشرف عبد العزيز المحامى بالنقض والمستشار القانوني للفنان أحمد عز ما تردد حول خطوبة ابنته لـ الفنان أحمد عز، قائلا: إن ما يتم تداوله من صور وأخبار عار تماما من الصحة وأنه سوف يتخذ الإجراءات القانونية ضد المواقع والصفحات التى شهرت به وموكله وحياتهم الشخصية.

ادعوا لاختي.. منشور مؤثر لـ زينة بعد إصابة شقيقتها بنزيف في المخ