AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن.. شائعة خطوبة أحمد عز.. تفاصيل مرض محمود ياسين وحقيقة اكتئاب شهيرة.. وعكة صحية لـ فاروق فلوكس

السبت 08/أغسطس/2020 - 03:50 ص
أخبار الفن
أخبار الفن
Advertisements
سعيد فراج
نشر موقع صدى البلد على مدار اليوم مجموعة من أخبار الفن والفنانين، تضمنت التعليق على انفجار بيروت وإيرادات الأفلام السينمائية وغيرها من الأخبار.

كشف الفنان أحمد فلوكس، عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، عن تعرض والده الفنان القدير فاروق فلوكس لوعكة صحية، ولم يكشف أي تفاصيل عن هذه الوعكة. 

أجرى موقع صدى البلد حوارا مطولا مع الفنانة رانيا محمود ياسين عبر خاصية زووم تم نشره على الصفحة الرسمية للموقع على الفيسبوك وعلى قناة الموقع عبر اليوتيوب.

نشرت الفنانة المعتزلة شهيرة، خبرًا، تناول معلومات مغلوطة حول تعرضها للاكتئاب وحالة نفسية سيئة، بعد مرض زوجها الفنان القدير محمود ياسين، بسبب منشور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

نشر الفنان أحمد سعد، صورة ومقطع فيديو قصيرا له عبر خاصة القصص (ستوري) على حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهر فيها خلال عطلته الصيفية مع خطيته علياء بسيوني.

نشرت قناة MTV اللبنانية، تقريرًا مصورًا للفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، التي ظهرت تتجول في شوارع بيروت، بعد فاجعة إنفجار مرفأ بيروت، الذي ترتب عليه عشرات من الضحايا، والجرحى، والخسائر الفادحة. 

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، ظهرت فيه خلال لحظة تأثر منزلها بإنفجار بيروت، الذي ضرب العاصمة اللبنانية قبل أيام.

حالة كبيرة من الجدل اجتاحت موقع التدوينات القصيرة تويتر، بعد تداول صور للاعبة نادي يوفنتوس الإيطالي للسيدات سارة جاما، تظهر فيها من الزاوية الخلفية، وتشبه لحد كبير الفنانة دنيا سمير غانم. 

كشف الفنان الدكتور أشرف زكي (نقيب المهن التمثيلية)، في تصريح مقتضب لـ صدى البلد، إن الفنان سناء شافع بدأت حالته تستقر على ثبات تدهورها في الساعات الأخيرة. 

نفى أشرف عبد العزيز المحامى بالنقض والمستشار القانوني للفنان أحمد عز ما تردد حول خطوبة ابنته لـ الفنان أحمد عز، قائلا: إن ما يتم تداوله من صور وأخبار عار تماما من الصحة وأنه سوف يتخذ الإجراءات القانونية ضد المواقع والصفحات التى شهرت به وموكله وحياتهم الشخصية.

نشرت الفنانة زينة، عدة صور عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، لشقيقتها نسرين، بعد أيام من تعرض الأخيرة لوعكة صحية، وإصابتها بـ نزيف في المخ. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نقل الفنان سناء شافع للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية

حالته مستقرة .. أشرف زكي: سناء شافع ليس مصابا بـ كورونا

أخبار الفن .. آخر تطورات الحالة الصحية لـ سناء شافع .. نقل ايشواريا راى إلى المستشفى .. صديق طليق روان بن حسين يكذبها

نشرة الفن| نقل نادين نجيم إلى المستشفى.. وتدمير بيت إليسا بسبب انفجار بيروت.. وهجوم على محمد رمضان

خسائر النجوم بسبب انفجار بيروت.. عملية جراحية 6 ساعات لـ نادين نجيم.. إصابة بالغة لزوجة رامى عياش.. وطفيفة لـ دومينيك حورانى.. وتدمير منزل هيفاء وهبى وإليسا وراغب علامة

نشرة الفن| شاهد.. منازل النجوم بعد تفجير بيروت.. وإصابة الفنانة نانسي صلاح في الحادث

ترشيحاتنا

رمضان صبحي لن يستمر في الأهلي.. حماه يفجر مفاجأة

خاص| أشرف عبد العزيز ينفى خطوبة ابنته لـ أحمد عز ويتوعد مروجي الشائعة

المخطط يسير بسرعة الصاروخ ..إعلامية كويتية تحذر: البحرين كانت ستتحول لدولة منكوبة مثل لبنان

هيفاء: منزلي يبعد 500 متر عن موقع تفجير بيروت وتدمر تمامًا

تدهور الحالة الصحية للفنان سناء شافع.. أشرف زكي يكشف المستجدات

15 صورة من مسرحية "صباحية مباركة يا عريس" لـ علي ربيع وأوس أوس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعتقدوه قتيلًا.. الصدفة تنقذ رجلًا سقطت فوقه سيارة في انفجار بيروت

نرمين الفقي عروس البحر تحتضن الأمواج بالمايوه.. فيديو

مزايا وخدمات خيالية.. جولة داخل منتجع سياحي فاخر بتكلفة إقامة 50 ألف دولار في الليلة