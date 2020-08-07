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فن

بعد مرض محمود ياسين.. حقيقة تعرض شهيرة لـ اكتئاب

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 06:38 م
شهيرة - محمود ياسين
شهيرة - محمود ياسين
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سعيد فراج
نشرت الفنانة المعتزلة شهيرة، خبرًا، تناول معلومات مغلوطة حول تعرضها للاكتئاب وحالة نفسية سيئة، بعد مرض زوجها الفنان القدير محمود ياسين، بسبب منشور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 



وردت الفنانة شهيرة، على الخبر قائلة: «ايه ده  مش مصدقه والله، افرضوا انا بفضفض مع صحابي علي صفحتي ومضايقه زي  ملايين معنوياتهم مش تمام .. هو اللي حاصل في العالم كله شيئ يفرح يعني، وأكتر حاجه عامله معايا رد فعل مش حلو .. الناس ضحايا الانفجار اللي في بيروت .. وكاتبه كده والله في البوست .. ليه تضايقوني أكتر يعني .. الواحد لو قال (أحم) هتقوليلي بتقولي أحم ليه وأزاي  وعشان أيييه .. أووووف بجد زهقتوني أكتر .. يعني معرفش أكلم مع أصحابي .. شكرا على كل حال عشان بتتغطوا .. عليا أكتر». 



منشور شهيرة، الأخير جاء بعد منشور سابق لها قالت فيه: «مش عارفه ليه بقي عندي بلاده يعني تناحه من ناحيه الكل  لا  قريب ولا صديق ولا بعيد ولا قريب .. مش عايزه اشوف خلقه حد داهيه لكون داخله علي حاله نفسيه  مش عايزه  أفسر في وشكم وأقول أكتئاب  يارب لأ لأ   استرها معايا يارب   ياكريم  أستغفر الله العظيم وأعوذ بالله  من الشيطان الرجيم .. بصوا بقي لا تنزعجوا .. ممكن موضوع لبنان كمل علينا». 


من جهة أخرى، كشفت الفنانة المعتزلة شهيرة، عن تفاصيل الحالة الصحية لزوجها الفنان محمود ياسين، وذلك بعد أن أثيرت حالة من الجدل عن تدهور صحته. 


وقالت شهيرة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "كل ما يتردد على المواقع غير صحيح وان الحالة الصحية للفنان مستقرة وليس هناك أي مضاعفات كما أشارت بعض المواقع". 


وأضافت شهيرة "كنت أتحدث في برنامج وائل الابراشي عن الأزمة اللبنانية وتطرقنا إلى صحة زوجي محمود ياسين وكل ما قلته أنها مستقرة حاليا والحمد الله أنه لم يذهب إلى المستشفى".

بعد مرض محمود ياسين.. حقيقة تعرض شهيرة لـ اكتئاب
بعد مرض محمود ياسين.. حقيقة تعرض شهيرة لـ اكتئاب
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