AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الموضوع مالوش علاج.. شهيرة تكشف الحالة الصحية لـ محمود ياسين.. فيديو

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 07:54 ص
الفنان محمود ياسين
الفنان محمود ياسين وشهيرة
Advertisements
محمود محسن
قالت الفنانة شهيرة، إن صحة زوجها الفنان محمود ياسين مُستقرة لكنه مازال مريضًا، مُعلقة: "الموضوع مالوش علاج.. وربنا موجود".

وأضافت "شهيرة" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناة الأولى المصرية، أن أى تفصيلة صغيرة تؤثر على صحته، متمنية عدم تدهور حالته، "ويكفى حِسُّه فى الدنيا".

اقرأ أيضً:ا 

وأشارت الفنانة شهيرة إلي أنها تتأثر بمرض الفنان محمود ياسين لأنها عشرة سنوات ولن يشعر أحد بما أشعر به من ناحية الفنان الكبير .

وناشدت جميع المواطنين بعدم الإهمال فى الالتزام بالاجراءات الاحترازية؛ حتى لا نعود لانتشار كورونا مرة أخرى ، معلقة :" أعتقد فى الساحل لا يوجد كورونا " .

وتابعت قائلة :" أنا مانعة أى حد يدخل لـ محمود ياسين منذ 5 شهور، حتى أولاده، مضيفة: "وصل الأمر إن عمرو طلب منها أن يراه؛ ولكنها رفضت لأنهم مخالطون.. وكمان خايفة على نفسي " .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احبك يا حودة.. شهيرة تحتفل بعيد ميلاد محمود ياسين بكلمات مؤثرة

فى عيد ميلاده.. تفاصيل مرض محمود ياسين

عمرو محمود ياسين يصحح خطأ لجمهوره بخصوص تاريخ ميلاد والده

رانيا محمود ياسين: أتحدث مع بابا وماما من الشباك ولا أدخل بيتهما بسبب كورونا..فيديو

بعد تعرضها لهاكرز.. رانيا محمود ياسين تستعيد حسابها على إنستجرام

بحس إننا بقينا شبه بعض.. شاهد رانيا محمود ياسين برفقة محمد رياض

ترشيحاتنا

مستشار المفتي يوضح حقيقة تعارض أحاديث النبي

شاهد القصة الكاملة لانتحار طالبة الثانوية العامة من أعلى كوبري سمنود.. وشهود: «حاولت الانتحار مرتين وفشلنا في إقناعها».. صور

لراغبي الالتحاق بجامعة بدر.. تعرف على المصروفات والحد الأدنى للقبول بكلياتها

بعد 3 ساعات من طرحها.. عمرو دياب يحذف أغنيته الجديدة

برلماني: الدولة كانت تسارع الخطى من أجل تنفيذ المشروعات

ميدو يختار التشكيل المثالي في تاريخ الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فلويد تنبأ بموته قبل لحظات من مقتله.. تسريب فيديو مؤلم لـ لحظة القبض عليه

أودي RS4 أفانت تحصل على تعديلات خارقة .. صور

على حطام المسجد.. رفع الأذان من فوق الركام بعد انفجار بيروت .. فيديو