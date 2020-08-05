الموضوع مالوش علاج.. شهيرة تكشف الحالة الصحية لـ محمود ياسين.. فيديو





وأضافت "شهيرة" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناة الأولى المصرية، أن أى تفصيلة صغيرة تؤثر على صحته، متمنية عدم تدهور حالته، "ويكفى حِسُّه فى الدنيا".





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وأشارت الفنانة شهيرة إلي أنها تتأثر بمرض الفنان محمود ياسين لأنها عشرة سنوات ولن يشعر أحد بما أشعر به من ناحية الفنان الكبير .





وناشدت جميع المواطنين بعدم الإهمال فى الالتزام بالاجراءات الاحترازية؛ حتى لا نعود لانتشار كورونا مرة أخرى ، معلقة :" أعتقد فى الساحل لا يوجد كورونا " .



