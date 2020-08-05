الموضوع مالوش علاج.. شهيرة تكشف الحالة الصحية لـ محمود ياسين.. فيديو

قالت الفنانة شهيرة، إن صحة زوجها الفنان محمود ياسين مُستقرة لكنه مازال مريضًا، مُعلقة: "الموضوع مالوش علاج.. وربنا موجود".
وأضافت "شهيرة" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناة الأولى المصرية، أن أى تفصيلة صغيرة تؤثر على صحته، متمنية عدم تدهور حالته، "ويكفى حِسُّه فى الدنيا".
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وأشارت الفنانة شهيرة إلي أنها تتأثر بمرض الفنان محمود ياسين لأنها عشرة سنوات ولن يشعر أحد بما أشعر به من ناحية الفنان الكبير .
وناشدت جميع المواطنين بعدم الإهمال فى الالتزام بالاجراءات الاحترازية؛ حتى لا نعود لانتشار كورونا مرة أخرى ، معلقة :" أعتقد فى الساحل لا يوجد كورونا " .
وتابعت قائلة :" أنا مانعة أى حد يدخل لـ محمود ياسين منذ 5 شهور، حتى أولاده، مضيفة: "وصل الأمر إن عمرو طلب منها أن يراه؛ ولكنها رفضت لأنهم مخالطون.. وكمان خايفة على نفسي " .