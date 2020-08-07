حقيقة لعب دنيا سمير غانم بالفريق النسائي لـ يوفنتوس الإيطالي

حالة كبيرة من الجدل اجتاحت موقع التدوينات القصيرة تويتر، بعد تداول صور للاعبة نادي يوفنتوس الإيطالي للسيدات سارة جاما، تظهر فيها من الزاوية الخلفية، وتشبه لحد كبير الفنانة دنيا سمير غانم.
وأختلط الأمر على بعض من نشطاء تويتر، فبعضه ظن أن سارة جاما، هي دنيا سمير غانم، بالفعل، وليست شبيهة لها، لاسيما وأنها ظهرت وهي ترتدي طقم فريق يوفنتوس الجديد.
وسادت حالة من الدعابة والكوميديا على تويتر، بسبب اختلاط الأمر على بعض النشطاء، ما جعل البعض يخرج موضحًا للحقيقة، ويؤكد أن صاحبة الصورة هي سارة جاما، وليست دنيا سمير غانم، وأن الشبه الكبير جاء بفعل زاوية التصوير العكسية.
جدير بالذكر أن دنيا سمير غانم شاركت في النسخة الإعلانية لحملة تبرعات مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، بأغنية تحمل رسالة شكر من القلب إلى كل من يساهمون بالتبرعات لدعم المرضى، خاصة مرضى القلب في ظل هذه الظروف الصعبة، لاحتياجهم رعاية مستمرة وخدمة دقيقة على مدار الساعة حتى في وقت الأزمات لإنقاذ حياتهم والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.