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فن

دنيا سمير غانم تشارك جمهورها بأحدث ظهور على إنستجرام

الأحد 07/يونيو/2020 - 05:05 ص
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
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رنا اشرف
نشرت دنيا سمير غانم ، صورة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت دنيا سمير غانم، معلقة على الصورة:" الفانز بيدلعوني".

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ونالت الصورة اعجاب متابعيها، وجاءت تعليقات بعضهم ما بين: " شغلك دايما ممتاز.. انتى دايما فوق.. متألقة كالعادة".

جدير بالذكر أن دنيا سمير غانم شاركت في النسخة الإعلانية لحملة تبرعات مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، بأغنية تحمل رسالة شكر من القلب إلى كل من يساهمون بالتبرعات لدعم المرضى، خاصة مرضى القلب في ظل هذه الظروف الصعبة، لاحتياجهم رعاية مستمرة وخدمة دقيقة على مدار الساعة حتى في وقت الأزمات لإنقاذ حياتهم والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

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