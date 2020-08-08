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فن

بالزي السعودي.. سعد الصغير يروج لعمله القادم

السبت 08/أغسطس/2020 - 04:31 ص
سعد الصغير
سعد الصغير
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ميرنا محمود
روج الفنان سعد الصغير لعمل جديد قادم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" . 

ونشر سعد الصغير صورة لة بالزي السعودي و علق على الصورة  قائلا ": "يا هلا يا هلا قريبا".

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يذكر أن آخر أعمال سعد الصغير بطولة مسلسل "ولاد إمبابة" الذى عُرض في السباق الرمضانى المنقضي 2020".

المسلسل بطولة عمرو رمزى ومصطفى أبو سريع وشمس والفنان سمير غانم وفريدة سيف النصر وأحمد شيبة وسعد الصغير وشمس ونادر أبو الليف ويسرا المسعودي وبرلنتي فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكري ومحمود فارس وهاني الأسمر وإسماعيل فرغلي ومحمد فاروق، ومن تأليف أيمن بكري.

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