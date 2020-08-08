بيروت في القلب.. محمد محسن يوجه رسالة دعم للبنانيين

وجة الفنان محمد محسن رسالة دعم للبنانين بعد الانفجار الاليم الذي هز حدث العاصمة اللبنانية منذ ايام.





وكتب محمد محسن عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": بيروت في القلب.





اقرأ أيضًا:





وتسبب انفجار بيروت، في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت.





وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الانفجار أدى إلى سقوط آلاف الجرحى".





وقال مراسل فرانس24 شربل عبود إن الصوت سُمع في مناطق تبعد نحو أربعين إلى خمسين كيلومترًا من العاصمة.





وأفاد المراسل أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن حريق شب في أحد مستودعات العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، ويبدو أنه كان يحتوي على كمية كبيرة من المفرقعات.





ووردت أنباء عن وقوع عدد كبير من الجرحى إلى جانب أضرار مادية كبيرة في السيارات والمركبات والمباني المحيطة بمنطقة الميناء.