بايرن ميونخ يسعى للتأهل أمام تشيلسي بـ دوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق بايرن ميونخ الألماني منافسه تشيلسي الإنجليزي اليوم على معب اليانز ارينا في تمام الساعة التاسعة مساء ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دورى أبطال أوروبا.





ويسعى فريق بايرن ميونخ لمواصلة مشواره الناجح الموسم الحالي بعد التتويج بلقب بطولة الدورى الألماني متفوقا على منافسه بروسيا دورتموند.





ويحاول فريق بايرن ميونخ التتويج باللقب السادس من البطولة الغائبة عن خزائنه منذ 2003.







وعلى جانب آخر يحاول فريق تشيلسي الإنجليزي بقيادة لامبارد تحقيق مفاجأة بالعودة على ملعب اليانز ارينا، حيث تعرض لخسارة كبيرة بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في لندن.





وكان آخر تتويج لتشيلسي ببطولة دورى ابطال اوروبا في عام 2012 وهو اللقب الوحيد في خزائن الفريق الإنجليزي .