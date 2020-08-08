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رياضة

تشكيل بايرن ميونخ وتشيلسي المتوقع في موقعة دوري أبطال أوروبا

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:42 ص
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
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عبدالله هشام
يستضيف فريق بايرن ميونخ الألماني منافسه تشيلسي الإنجليزي اليوم، السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب اليانز أرينا ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة دورى أبطال أوروبا. 

ومن المتوقع أن يبدأ فريق بايرن ميونخ المباراة بتشكيل مكون من: 

حراسة المرمى: مانويل نوير.

الدفاع: ألفونسو دافيس - دافيد ألابا - جيروم بواتينج - جوشوا كيميتش

الوسط : ليون جوريتسكا - تياجو ألكانتارا

الهجوم: كينجسلي كومان - توماس مولر - سيرج جنابري - روبرت ليفاندوفيسكي

علي جانب آخر من المتوقع أن يبدأ تشيلسي المباراة بتشكيل كالتالي : 

حراسة المرمى: كاباييرو

الدفاع: روديجر - كريستنسن - زوما

الوسط: جيمس - كوفاسيتش - باركلي - إيمرسون

الهجوم: ماونت - أوليفيه جيرو - هودسون أودوي 

وكان فريق بايرن ميونخ حقق الفوز على منافسه تشيلسي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في مباراة الذهاب بلندن .

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