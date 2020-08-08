AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الحماية المدنية تسيطر على حريق حادث سيارات الطريق الدائري.. صور

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:38 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد مهدي
تمكنت وحدات الحماية المدنية من السيطرة على حريق حادث الطريق الدائري.


وكانت الإدارة العامة للمرور أغلقت الطريق الرئيسي على الطريق الدائري، وذلك بعد وقوع حادث مروري واشتعال النيران في السيارات.


وانتقل اللواء هاني جرجس، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء محمود عبد الرازق، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، إلى موقع حادث على الطريق الدائري.


فيما حولت الإدارة العامة للمرور الحركة المرورية على الطريق الدائري إلى الطريق الداعم بسبب حادث مروري واشتعال النيران في سيارات.


وكانت الإدارة العامة للمرور أعلنت توقف الحركة المرورية على الطريق الدائري بمنطقة برج سما بسبب اشتعال النيران في سيارة نقل.


وتلقت غرفة عمليات المرور بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم في الاتجاه القادم من التجمع الخامس إلى المنيب واشتعال النيران في سيارة جراء الحادث.


وعلى الفور انتقلت قيادات الإدارة العامة للمرور وسيارات الدفاع المدني إلى موقع الحادث.

الحماية المدنية تسيطر على حريق حادث سيارات الطريق الدائري.. صور
الحماية المدنية تسيطر على حريق حادث سيارات الطريق الدائري.. صور
الحماية المدنية تسيطر على حريق حادث سيارات الطريق الدائري.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدفع بـ 10 سيارات إضافية للسيطرة على حريق خط مازوت طريق الإسماعيلية الصحراوي

شاهد.. «المرور» تحول حركة السيارات بعيدا عن حريق خط مازوت طريق الإسماعيلية الصحراوي

الداخلية تغلق الطرق المحيطة بموقع حريق خط المازوت على الإسماعيلية الصحراوي

القصة الكاملة لحريق خط المازوت بطريق الإسماعيلية.. 40 سيارة إطفاء.. 12 مصابا دون وفيات.. وتلفيات في بعض السيارات.. فيديو وصور

نار جهنم.. حادث مروع على الطريق الدائري واشتعال النيران في سيارة

تحويلات مرورية على الطريق الدائري بسبب حادث برج سما.. صور

ترشيحاتنا

الغيابات تضرب برشلونة قبل مواجهة نابولي بـ دوري أبطال أوروبا

نرمين الفقي عروس البحر تحتضن الأمواج بالمايوه.. فيديو

أخبار الفن.. تصرف إنساني من تامر حسني.. وصور خاصة لـ ليلى علوي

أفضل وقت أذكار الصباح والمساء.. هل يبدأ وينتهي مع الشمس؟

من الحجر لـ PCR.. كيف واجهت مطارات مصر فيروس كورونا؟

«الاتصالات» تعلن تحسن سرعة الإنترنت الأيام المقبلة.. يتصدر نشرة «صباح البلد»

AdvertisementS

نار جهنم.. حادث مروع على الطريق الدائري واشتعال النيران في سيارة

شاهد.. اللقطات الأولى لحادث الطريق الدائري واشتعال النيران في السيارات

صور على الواتس والليلة بـ 300 جنيه.. التفاصيل الكاملة لـ ضبط 40 فتاة روجن للدعارة في الجيزة

لمن لم ير النبي في المنام حتى الآن.. علي جمعة يوضح أوصافه

أخبار الرياضة.. قرار عاجل من الكاف بشأن حضور الجماهير في مباريات الأهلي والزمالك.. وشوبير يعلن تمديد إعارة رمضان صبحي

سرك في بير.. تعرف على كيفية إخفاء رسائلك على واتساب

نرمين الفقي عروس البحر تحتضن الأمواج بالمايوه.. فيديو

تفحم 6 سيارات.. المعاينة الأولية والتفاصيل الكاملة لحادث الطريق الدائري.. صور

فى عيد ميلاد يسرا اللوزى.. تعرف على عمرها الحقيقى

في أقل من دقيقة.. حيلة مذهلة لتنظيف علب الطعام البلاستيكية من البقايا الزيتية| فيديو

المرور تغلق الطريق الدائري بعد تصادم سيارات واشتعال النيران بها.. صور

شاهد.. لحظة إصابة نادين نسيب نجيم أثناء تصويرها لانفجار مرفأ بيروت| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفحم 6 سيارات.. المعاينة الأولية والتفاصيل الكاملة لحادث الطريق الدائري.. صور

بكاش مايوه.. شذي حسون تخطف الأنظار بإطلالة صيفية

غير تقليدية وبسيطة.. 15 صورة تكشف إطلالات يسرا اللوزي فى عيد ميلادها