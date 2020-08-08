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تعليم

وسط إجراءات وقائية.. جامعة القناة تستقبل طلاب الثانوية العامة لأداء اختبارات القدرات

السبت 08/أغسطس/2020 - 12:19 م
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة لأداء اختبارات القدرات
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انجي هيبة
حرصت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، يرافقها الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على متابعة إجراءات استقبال طلاب الثانوية العامة فى يومهم الأول لأداء اختبارات القدرات المؤهلة لكليتى التربية الرياضية والتربية شعبتى التربية الفنية والموسيقية، حيث اطمأنت على حسن استقبال الطلاب.
  
وأكدت ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التى تتبعها الجامعة من ارتداء الكمامات وقياس درجة الحرارة والمرور ببوابات التعقيم والتباعد الاجتماعى، وتمنت لهم التوفيق والنجاح فى أداء الاختبارات خلال المراحل القادمة.
 
من جانبه حرص الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على توجيه أولياء أمور الطلاب المتواجدين عند بوابات الجامعة بضرورة الالتزام بالتعليمات التى أقرتها الجامعة أثناء فترة اختبارات أبنائهم.
 
ونوه إلى أنه يتم اليوم استقبال الطلاب يتم فيه وتوجيه التعليمات ودفع الرسوم واستكمال الأوراق وكتابة الرغبات فى المهارة، مشيرا إلى أن الاختبارات الفعلية سوف تعقد غدا بكليتى التربية الرياضية والتربية.

وحرص كلا من الدكتور ماجد العزازى عميد كلية التربية الرياضية والدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية على استقبال ومرافقة رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة أثناء الجولة التفقدية.
 
كما حرصت هدى فرج أمين عام الجامعة على متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الجامعة عند دخول الطلاب من بوابات الجامعة.
وسط إجراءات وقائية.. جامعة القناة تستقبل طلاب الثانوية العامة لأداء اختبارات القدرات
وسط إجراءات وقائية.. جامعة القناة تستقبل طلاب الثانوية العامة لأداء اختبارات القدرات
وسط إجراءات وقائية.. جامعة القناة تستقبل طلاب الثانوية العامة لأداء اختبارات القدرات
وسط إجراءات وقائية.. جامعة القناة تستقبل طلاب الثانوية العامة لأداء اختبارات القدرات
وسط إجراءات وقائية.. جامعة القناة تستقبل طلاب الثانوية العامة لأداء اختبارات القدرات
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