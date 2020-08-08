استولى على 16 مليون جنيه.. ضبط مسئول عن مخبز بلدي في بولاق أبو العلا

تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط مسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا لاستيلائه على 16303026 مليون جنيه عن طريق التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز.









وتبين قيام المتهم بإثبات عمليات صرف خبز وهمية والاستيلاء على مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا، وتصرفه فى الدقيق البلدى المدعم ببيعه بالسوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.









جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.