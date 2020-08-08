محافظة البحيرة تنتهي من تجهيز ١٨ لجنة عامة و٩٢٣ فرعية لاستقبال انتخابات الشيوخ

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة ، على الانتهاء من تجهيز ورش وتعقيم جميع اللجان والمناطق المحيطة وكذا غرف العمليات المركزية ورفع درجة الاستعداد بالمحافظة، للمتابعة على مدار الساعة مع التاكيد على استمرار تلك الحملات بصفة دورية وتكثيف اعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج و داخل اللجان و إنارة المداخل والطرق المؤدية إليها مع الوقوف على مسافة واحدة تأكيدا للحيادية والشفافية.





أوضح آمنه، اهمية المشاركة الإيجابية فى الانتخابات كواجب وطني على كل مصري ، مهيبا بجموع المواطنين بضرورة الخروج إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن صوتهم والمشاركة في العرس الديمقراطي والمشاركة السياسية للنهوض بوطننا الغالي .





يذكر ان الكتلة التصويتية بالبحيرة تبلغ 3 مليون و949 الف و970 ناخب بنسبة 6.36٪ من اجمالی عدد الناخبین علی مستوى الجمهورية كما تبلغ عدد المراکز الانتخابية ٧١ وعدد اللجان العامة ۱۸، وعدد اللجان الفرعية ٢٣ لجنه.





وأشار محافظ البحيرة ، إلي أن سيتم توفير وسائل المواصلات لنقل الناخبين لمقرات الجان والإشراف على نقل المواطنين للجان بعمل خطوط لنقل المواطنين للجان مجانية مع توفير وسائل النقل اللازمه للتسهیل على المواطنين وكذا أماكن مناسبة للإنتظار أمام مقار اللجان الانتخابية وأماكن خاصة لكبار السن والمعاقين ولجان خاصة للمرأة.





أكد محافظ البحيرة على توافر كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية وتجهيز دورات المياه وصيانتها ونظافتها وتوافر طفايات حريق مع وجود عناصر مدربة على استخدامها، مضيفًا أن سيتم توفير كراسى ومظلات واماكن انتظار داخل فناء المدرسة لراحة كبار السن مع تدبير كرسي متحرك بكل مقر واختيار مقر لجان التصويت الفرعية بالدور الأرضی مراعاة لظروف كبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة ومراجعة اعمال الإنارة داخل غرف اللجنة الرئيسية وتوفر المياه.



