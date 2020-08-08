وداع يوفنتوس لـ دوري الأبطال يفجر غضب كريستيانو رونالدو

سيطرت حالة من الغضب الشديد، على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، بعد وداع فريقه لمسابقة دوري أبطال أوروبا أمس، الجمعة أمام ليون الفرنسي.





وودع يوفنتوس مسابقة دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16، بعد التعادل أمام ليون الفرنسي بنتيجة 2 - 2، ولكن استفاد ليون من ميزة إحرازه هدفا خارج الأرض ليلاقي مانشستر سيتي بدور الـ8.





وذكرت صحيفة " توتو سبورت"، أن رونالدو لا يصدق أن يوفنتوس ودع البطولة أمام ليون الذي لم يلعب أي مباراة رسمية منذ فترة طويلة، بسبب توقف النشاط الكروي في فرنسا، بسبب فيروس كورونا.





وشارك رونالدو في 46 مباراة مع يوفنتوس هذا الموسم في مختلف البطولات سجل خلالها 37 هدفا وصنع 7 أهداف أخرى.









