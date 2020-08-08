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رياضة

الأهلي يختتم تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمواجهة إنبي

السبت 08/أغسطس/2020 - 01:41 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمواجهة إنبي المقرر لها مساء غد ضمن منافسات مسابقة الدوري.

ومن المقرر أن يكون مران الفريق خفيفا لتجنب الإرهاق قبل ساعات من تلك المباراة.

ويعلن المدير الفني رينيه فايلر قائمة اللاعبين التي سيدخل بها معسكره المغلق.

وكان الفريق قد أجرى مسحة طبية صباح أم الجمعة؛ استعدادا لمواجهة إنبي التي تقام مساء غدا ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأجرى الجهاز الفني واللاعبون مسحة طبية عقب نهاية المران الصباحي؛ تنفيذا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة والذي يشتمل على إجراء مسحات طبية لجميع اللاعبين والأجهزة الفنية قبل المباريات الرسمية، في إطار التعايش مع فيروس كورونا المستجد.

وسبق أن أجرى الأهلي «٦ مسحات» طبية منذ عودته إلى التدريبات الجماعية نهاية يونيو الماضي، بعد إعلان وزارة الشباب والرياضة عن استئناف النشاط الرياضي من جديد بعد فترة توقف تجاوزت ثلاثة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

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