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حوادث

بتهمة تقديم محتوى خادش للحياء.. تجديد حبس ريناد عماد فتاة التيك توك

السبت 08/أغسطس/2020 - 03:05 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس المتهمة منة الله عماد وشهرتها ريناد عماد، على خلفية اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "التيك توك"، وتقديم محتوى وفيديوهات خادشة للحياء، وتتضمن مواد إباحية بهدف ممارسة الدعارة 45 يومًا على ذمة التحقيقات.


وقالت فتاة التيك توك ريناد عماد أمام جهات التحقيق: "عايزين تحاسبوا حاسبوا من استغلني أنا وباقي الفتيات ودفعوا لنا الفلوس عشان يستغلونا".
 

وأضافت أن بعض الشركات تزعم التسويق للملابس والأحذية على مواقع التواصل الاجتماعى وتقوم باستقطاب الفتيات وتسببت في حبسها.


وأوضحت أن حلمها بالشهرة والثراء أوقعها في الفحشاء ومستنقع الرذيلة وأنها تخشى من الفضيحة بعد ضبطها، وأنها قامت بالإعلان عن نفسها لممارسة البغاء واستقطاب الشباب مقابل مبالغ مادية.


واجهت النيابة المتهمة بعدد من الفيديوهات الخاصة، والتي نشرتها على صفحة الشخصية على تطبيق تيك توك واعترفت بتصويرها.


وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الآداب، تفيد بقيام فتاة تدعى "م. ال" وشهرتها "ريناد. ع" بإنشاء صفحة على تطبيق تيك توك بقصد ارتكاب الإعلان عن نفسها لممارسة البغاء وتحريض الغير لارتكاب مثل تلك الوقائع، بالمخالفة للمبادئ والقيم، وعلى الفور تم رصد ومتابعة المتهمة، وقد تبين صحة المعلومات الواردة، وبناءً على ذلك تم القبض عليها داخل كافيه بالدقي، وتم إخطار النيابة.
 

وأمرت النيابة العامة بالدقي بحبس المتهمة منة الله عماد وشهرتها ريناد عماد، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" وتقديم محتوى وفيديوهات خادشة للحياء وتتضمن مواد إباحية بهدف ممارسة الدعارة.
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